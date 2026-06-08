自由開講》握緊長輩的雙手 而不是奪走他們的雙腳

◎ 陳擷安

政府近期積極推動七十歲以上駕駛人強制體檢、講習與換照制度，身為家人，我們每天看著年邁的父母出門，心裡總是懸著一條線，既擔心他們因為視力退化、反應變慢而在複雜的車流中受傷，更害怕他們一不小心造成別人的家庭悲劇。當國家推動定期換照防線時，這項政策幫助我們子女和長輩正面溝通、守護長者尊嚴與安全。

我們每天看著年邁的父母出門，心裡總是懸著一條線，既擔心他們因為視力退化、反應變慢而在複雜的車流中受傷，更害怕他們一不小心造成別人的家庭悲劇；示意圖，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）如何讓父母平安變老，同時維持他們晚年的生活品質？長年來，勸長輩不要再騎車、開車了一直是許多家庭內部無聲的風暴。子女開口往往被長輩誤解為嫌他老、嫌他沒用，導致家庭關係緊繃。交通部推出的強制換照制度，規定年滿七十歲以上的長者每三年必須通過體檢與認知測驗才能繼續開車。這場政策，最大的價值就在於給了全台子女一個後盾。我們終於可以溫柔地對父母說：爸，這是國家的規定，我們一起去健檢，通過了代表醫生認證你還很健康，我們全家也更安心。這種將家庭矛盾轉化為國家健康把關的政策設計，確實為無數雙薪家庭解開了兩難的死結。

但對許多實際陪同父母去換照的家長與子女來說，最期盼的是檢測通過後，上路能更安全；若沒通過，出門能更方便的實質配套。很多中南部或偏鄉的家庭，爸媽如果不騎車，連去菜市場買個菜、去醫院拿個藥，都得苦苦等待子女週末請假開車。當長輩因為生理退化沒能通過認知測驗時，如果政府只是冰冷地依法吊銷駕照，卻沒有遞上替代的移動工具，那無異於是在守護安全的同時，無形中奪走了長輩的雙腳，讓他們陷入孤立與退化的惡性循環。

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交通部、衛福部與地方政府在推進新政的同時，有必要站在親屬家人的角度，建立更具溫度的配套：第一，全面建構「客製化高齡駕駛輔助」與限制性駕照的分類，主管機關不應只有合格與吊銷的二分法，應針對微幅退化、但仍具備基本駕駛能力的長輩，應參考國外經驗，發給限制性駕照，例如：限定只能在白天行駛、限制最高時速、或限於居住社區周邊五公里內採買。同時，政府應補助並鼓勵家庭，為長輩的車輛加裝防撞警示與自動煞車等AI科技輔助系統，才能真正保障長者的社交尊嚴。

政府在宣導長輩自願繳回駕照的同時，應有預見地結合各縣市社會局的微型交通資源；圖為九如鄉公所與屏東監理站合作，規劃下鄉一站式換照服務，鄉親在鄉公所先接受體檢。（資料照，九如鄉公所提供）第二，大刀闊斧打通高齡換照與敬老巴士、點對點接送的公私協力，政府在宣導長輩自願繳回駕照的同時，應有預見地結合各縣市社會局的微型交通資源。建議立法確立高齡長者一旦繳回或未能通過換照，自動升級享有國家最高額度的計程車與敬老巴士補貼，並全面普及預約制醫療綠色接送通道。國家應輔導各社區、農會、甚至結合民間叫車平台，開辦專為高齡長者服務的點對點生活接駁網。有了明確的跨部會法規與移動替代配套，優質的交通防線便能與家庭的孝心強強聯手，達成維護道路安全與保障長輩移動權益雙贏的良性循環。

高齡駕駛政策的深化與社會信賴體系的建構，是一場關乎國家永續發展與尊嚴老化的長遠工程。強制換照，其價值在於重建全體家庭對於國家和我們一起照顧父母的長期信心。保護用路人的安全、減輕子女的焦慮，需要政府拿出魄力，這才是此次交通新政出爐後，治理者最該展現的遠見。

（作者為科技集團法務）

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