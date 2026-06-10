自由開講》9.64％的經濟奇蹟 戳破「御用學者」的看衰神話

◎ 吳國棟

行政院主計總處日前大幅上修台灣今年經濟成長率至9.64%，創下二〇一〇年以來的十六年新高。這項在AI浪潮下交出的歷史級亮眼成績單，無疑給了國人極大的信心。然而，每逢台灣經濟大放異彩，特定媒體與其配合的學者便會開啟「雞蛋裡挑骨頭」的戲碼，以「台灣經濟兩面刃」等題，再次由中央大學吳大任教授領銜，試圖向社會大眾兜售集體焦慮。

吳大任在報導中老調重彈，一方面將9.64%的高成長片面定性為「依賴AI出口的虛胖」，另一方面更警示半導體供應鏈赴美投資，將對國內的民間投資產生嚴重的「排擠效應」。（資料照）吳大任在報導中老調重彈，一方面將9.64%的高成長片面定性為「依賴AI出口的虛胖」，另一方面更警示半導體供應鏈赴美投資，將對國內的民間投資產生嚴重的「排擠效應」。這種論調不僅刻意無視台灣整體經濟全面復甦的事實，更完全脫離了台灣真實的金融現狀。

事實上，戳破其「投資排擠論」的最強工具，正是主計總處同日公布的另一項關鍵指標：台灣今年的「超額儲蓄」總額將首度飆破九兆元台幣大關，超額儲蓄率更攀上26.96%的歷史新高。

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在總體經濟學中，「超額儲蓄」本質上就是國民儲蓄毛額扣除國內投資毛額後的「閒置資金」。這項數字連年創下歷史紀錄，說明了台灣企業長年以來「賺得很多、資金口袋極深」。台灣當前面臨的問題，從來就不是缺乏國內投資資金，而是資金過剩、超額儲蓄過高。

台灣當前面臨的問題，從來就不是缺乏國內投資資金，而是資金過剩、超額儲蓄過高；示意圖。（路透檔案照）在資金如此氾濫的金融現實下，台灣龍頭企業為因應國際地緣政治、貼近海外市場而進行的「分散風險式全球布局」，怎麼可能對國內投資產生任何實質的「排擠」？吳大任身為經濟學者，卻刻意忽視超額儲蓄破九兆元、國內資金滿溢的真相，硬要將正常的海外投資抹黑成會「榨乾台灣、傷害內需」的毒藥。這種選擇性解讀數據的作法，形同將嚴謹的學術工具化，淪為特定媒體政治批判、吸引特定族群取暖的傳播工具。

台灣正站在全球AI與科技供應鏈的最核心，9.64%的成長率背後，還伴隨著民間消費創三年最佳、民間投資全面復甦的健康體質。奉勸這些長期在特定媒體發表偏狹悲觀言論的「悲觀論者」，多看看真實的數據。一再用去脈絡化的假設性危機來恐嚇民眾，不僅無法阻擋台灣經濟大步向前的腳步，只會讓自己的學術威信在亮眼的客觀事實面前，一次次翻車淪為笑柄。

（作者為退休貿易推廣人員）

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