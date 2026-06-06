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自由開講》當「反共黨章」遇上北京握手：鄭麗文現象的歷史矛盾

2026/06/06 18:00

◎ 蕭錫惠

「本黨結合全國及海外信仰三民主義之同胞為黨員，恪遵總理、總裁與蔣故主席經國先生之遺教，融合族群，團結全民，復興中華文化，實行民主憲政，反對共產主義，反對分裂國土，並堅定「以台灣為主，對人民有利」的信念，共同為中華民族之整體利益而奮鬥。」

這是中國國民黨黨章第二條。

國共兩黨主席「鄭習會」2026年4月10日上午11點在北京人民大會堂東大廳登場。當鄭麗文與中共總書記習近平公開握手十四秒，雙方共同談論「中華民族偉大復興」、「九二共識」、「反對台獨」，甚至強調台海問題應避免「外力介入」時，真正尷尬的，其實是國民黨自己。

「鄭習會」於4月10日上午11點在北京人民大會堂東大廳登場，國民黨主席鄭麗文（左）與中共總書記習近平（右）公開握手14秒。（國民黨提供）「鄭習會」於4月10日上午11點在北京人民大會堂東大廳登場，國民黨主席鄭麗文（左）與中共總書記習近平（右）公開握手14秒。（國民黨提供）

如果今天站在北京人民大會堂、與習近平握手的人，是民進黨政治人物，國民黨恐怕早已全面砲轟

十四秒，也許不長。

但已足以讓許多人看見：國民黨的歷史路線，正在發生巨大位移。

因為國民黨黨章至今仍清楚寫著：「反對共產主義」。

從國共內戰、遷台，到古寧頭與823砲戰，國民黨長期告訴台灣人民：

它存在的重要理由，就是反共保台。

更諷刺的是，連蔣經國當年都曾警告：

「中共不守信用。任何期望中共允許台灣與中國統一後，還能保留獨自社會經濟制度的想法，都是不切實際的。」

因為蔣經國很清楚：中共從來不是以和平共存為目標，而是以最終政治控制為目的。

但今天，部分國民黨人士的政治語言，卻越來越接近北京的敘事系統。

當鄭麗文強調「制度性解決方案」，並將台海問題描述成避免「外力介入」時，其實已隱含一個危險前提：把台灣問題重新定義成「中國內部問題」

因為所謂「外力介入」，真正指涉的，往往就是美國、日本與民主同盟國家。

問題是：當台灣面對中共飛彈部署、軍機擾台與武力威脅時，民主國家的安全合作，究竟是「外力介入」，還是民主自保？

鄭麗文應回答人民的是，當台灣面對中共飛彈部署、軍機擾台與武力威脅時，民主國家的安全合作，究竟是「外力介入」，還是民主自保；圖為中國解放軍052型飛彈驅逐艦海上實彈射擊。（美聯社）鄭麗文應回答人民的是，當台灣面對中共飛彈部署、軍機擾台與武力威脅時，民主國家的安全合作，究竟是「外力介入」，還是民主自保；圖為中國解放軍052型飛彈驅逐艦海上實彈射擊。（美聯社）

習近平則再度強調：「國土不可分。」

並試圖把兩岸問題包裝成「民族復興」與「歷史統一」。

這其實是中共長期最核心的統戰敘事：把自由與極權的對抗，改寫成「中國人的家務事」

而最荒謬的是：今天協助北京完成這套敘事的人，部分竟來自當年以「反共」為核心價值的中國國民黨。

如果連國民黨都開始淡化中共威脅、弱化民主同盟、模糊侵略與被侵略者差異，

那麼國民黨的「反共」還剩下多少真實性？

當「反共」不再是真正的核心信念，國民黨是否還記得，自己當年為何存在？

因為極權最可怕的地方，從來不只是武力。

而是讓你在不知不覺中，開始用它的語言思考世界。

（作者為自由撰稿人）

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