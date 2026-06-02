自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》毒駕治理關鍵不在刑度 在查緝能力

2026/06/02 18:20

◎ 葉昱呈

交通部長陳世凱（左）6月2日宣布將修「道交條例」和規則，未來只要吸毒，就算沒開車也會被吊銷或吊扣駕照，毒駕者同車乘客也連坐處罰，修法草案預計在本月完成，拚年底完成修法。（資料照）交通部長陳世凱（左）6月2日宣布將修「道交條例」和規則，未來只要吸毒，就算沒開車也會被吊銷或吊扣駕照，毒駕者同車乘客也連坐處罰，修法草案預計在本月完成，拚年底完成修法。（資料照）

毒駕致死事件接連發生，社會要求加重刑責，行政部門亦已表態推動修法，然而單純提高刑度，並不構成有效的犯罪治理手段，若查緝與鑑識能力未同步維持，終究只是淪為象徵性宣示，而無法轉化為實質嚇阻力。

二○二五年度中央政府總預算審議結果顯示，警政署預算遭立法院藍白立委刪減約一．一三億元，並凍結高達三十億元經費。此類資源並非附屬支出，而是維繫第一線執行能力的結構性條件，範圍涵蓋通訊維護、辦案支出、尿液採驗，一旦資源受限，執行能力恐將同步下降。此外，高等檢察署與台北地檢署業務費合計遭刪減四千八百萬元，已直接壓縮科技監控與數位鑑識的穩定性

事實上，當前毒品犯罪高度仰賴通訊軟體、虛擬帳戶與跨境金流等數位工具運作，若資源不足，不僅影響行政效率，且偵辦速度與查緝成功率亦將隨之同步衰退。

再者，通訊設備維護與勤務調度系統，構成攔阻毒駕的第一道防線，若跨區通聯與即時指揮能力受損，攔查時機即會流失，而尿液採驗與科學鑑識則構成定罪基礎，如檢驗量能不足或流程延宕，將直接影響起訴穩定性，使刑罰失去其所依附的證據結構，換言之，刑度再高，亦將失去可落實的操作基礎。

通訊設備維護與勤務調度系統，構成攔阻毒駕的第一道防線，若跨區通聯與即時指揮能力受損，攔查時機即會流失；圖為桃園檢警嚴查毒駕畫面。（資料照）通訊設備維護與勤務調度系統，構成攔阻毒駕的第一道防線，若跨區通聯與即時指揮能力受損，攔查時機即會流失；圖為桃園檢警嚴查毒駕畫面。（資料照）

藍白陣營之防毒駕政策，已呈現結構性矛盾：一方面主張強化刑責，一方面卻砍預算壓縮偵查與鑑識條件，問題在於，刑事政策的有效性，並不取決於刑度高低，而取決於執法確定性，當查緝與鑑識能量降低，即使刑罰再嚴厲，也無法形成對犯罪行為人的實質約束力。

所謂「徒法不足以自行」，毒駕治理的關鍵從來不在於單純加重刑度，而在於查緝與鑑識體系是否能維持完整運作。當執行能力被削弱，而刑罰強度卻被同步放大，反而會造成法律威嚇與執行層面之間的嚴重落差，一旦斷裂成形，「毒駕零容忍」將僅剩象徵意義，最終喪失其治理功能！

☆少一份毒品就多一份健康，自由電子報提醒您遠離毒品☆

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書