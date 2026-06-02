自由開講》毒駕治理關鍵不在刑度 在查緝能力

◎ 葉昱呈

交通部長陳世凱（左）6月2日宣布將修「道交條例」和規則，未來只要吸毒，就算沒開車也會被吊銷或吊扣駕照，毒駕者同車乘客也連坐處罰，修法草案預計在本月完成，拚年底完成修法。（資料照）

毒駕致死事件接連發生，社會要求加重刑責，行政部門亦已表態推動修法，然而單純提高刑度，並不構成有效的犯罪治理手段，若查緝與鑑識能力未同步維持，終究只是淪為象徵性宣示，而無法轉化為實質嚇阻力。

二○二五年度中央政府總預算審議結果顯示，警政署預算遭立法院藍白立委刪減約一．一三億元，並凍結高達三十億元經費。此類資源並非附屬支出，而是維繫第一線執行能力的結構性條件，範圍涵蓋通訊維護、辦案支出、尿液採驗，一旦資源受限，執行能力恐將同步下降。此外，高等檢察署與台北地檢署業務費合計遭刪減四千八百萬元，已直接壓縮科技監控與數位鑑識的穩定性。

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事實上，當前毒品犯罪高度仰賴通訊軟體、虛擬帳戶與跨境金流等數位工具運作，若資源不足，不僅影響行政效率，且偵辦速度與查緝成功率亦將隨之同步衰退。

再者，通訊設備維護與勤務調度系統，構成攔阻毒駕的第一道防線，若跨區通聯與即時指揮能力受損，攔查時機即會流失，而尿液採驗與科學鑑識則構成定罪基礎，如檢驗量能不足或流程延宕，將直接影響起訴穩定性，使刑罰失去其所依附的證據結構，換言之，刑度再高，亦將失去可落實的操作基礎。

通訊設備維護與勤務調度系統，構成攔阻毒駕的第一道防線，若跨區通聯與即時指揮能力受損，攔查時機即會流失；圖為桃園檢警嚴查毒駕畫面。（資料照）

藍白陣營之防毒駕政策，已呈現結構性矛盾：一方面主張強化刑責，一方面卻砍預算壓縮偵查與鑑識條件，問題在於，刑事政策的有效性，並不取決於刑度高低，而取決於執法確定性，當查緝與鑑識能量降低，即使刑罰再嚴厲，也無法形成對犯罪行為人的實質約束力。

所謂「徒法不足以自行」，毒駕治理的關鍵從來不在於單純加重刑度，而在於查緝與鑑識體系是否能維持完整運作。當執行能力被削弱，而刑罰強度卻被同步放大，反而會造成法律威嚇與執行層面之間的嚴重落差，一旦斷裂成形，「毒駕零容忍」將僅剩象徵意義，最終喪失其治理功能！

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（作者為公務員）

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