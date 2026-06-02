名家分享～張育萌》扯！ 國民黨議員公審學生 還揭身心病史

更可怕的事來了，詹江村晚上刪文了——但他竟然直接揭露，「家長來電，表明其小孩只有18歲，還是身心障礙」。不管學生是不是真的有身心狀況，請問家長道歉，有允許詹大議員揭露學生的「身心障礙」嗎？ 國民黨會不會太扯啊，你敢嗆市長，我就公審你，再公開向全世界揭露你的身心狀況⋯⋯這是什麼寫在骨子裡的威權思維啊？

◎ 張育萌

武陵高中學生只是叫張善政「新店市長」——竟然被詹江村罵「教育失敗」，學生道歉後，詹江村還揭露學生「身心障礙」？？？

張善政6月1日早上到武陵高中，出席畢業典禮。有學生叫他「新店市長」。（資料照）① 張善政早上（6月1日）到武陵高中，出席畢業典禮。有學生叫他「新店市長」。

（ 張善政被民眾撞見，在新店的全聯買菜、挑香蕉，而且也沒有隨扈 ）

② 之前，張善政被嗆說「原來是新北市長啊～」詹江村還回嗆說「張善政就是這麼親民」，還解釋「張善政不只會在新店的全聯，也常常在桃園的全聯購物」。

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③ 好啊，張善政這麼親民，不是很好嗎？結果詹江村今天竟然直接發文，直接罵武陵高中教育失敗，說什麼學生「一路狂吼新店市長」，還說「一堆青鳥跟著高潮」。根本沒什麼「一路狂吼」好嗎？現在桃園是戒嚴了嗎？取市長綽號就是青鳥嗎？「新店市長」是什麼人身攻擊嗎？

詹江村晚上刪文但他竟然直接揭露，「家長來電，表明其小孩只有18歲，還是身心障礙」。（資料照）④ 事後，學生竟然私訊詹江村道歉，說自己「已經知錯」。

我原本覺得這已經夠扯了，不管藍綠，在民主國家、法治範圍內，嗆政治人物為什麼需要道歉？結果，學生發文說，已經跟詹江村說「一定改進」，「但詹不想刪文，那篇文還在持續影響我」。

⑤ 更可怕的事來了，詹江村晚上刪文了——但他竟然直接揭露，「家長來電，表明其小孩只有18歲，還是身心障礙」。不管學生是不是真的有身心狀況，請問家長道歉，有允許詹大議員揭露學生的「身心障礙」嗎？

國民黨會不會太扯啊，你敢嗆市長，我就公審你，再公開向全世界揭露你的身心狀況⋯⋯這是什麼寫在骨子裡的威權思維啊？

（作者為世代共好協會理事長）

本文經授權轉載自張育萌臉書





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