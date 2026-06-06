自由開講》別學老嫗殺鵝！莫讓橋頭綠肺淪為短視政策的犧牲品

◎ 同心橋

橋頭新市鎮寬達60米的「1-1計畫道路」，有如將生態與文史資產視為「建地肉砧」；圖為橋頭糖廠（取自台糖公司高雄區處-橋頭糖廠臉書）

當高科技產業進駐高雄，橋頭新市鎮正站在命運的十字路口。遺憾的是，現行的都市計畫仍停留在舊時代的粗暴思維：寬達60米的「1-1計畫道路」預計直接劈開橋頭糖廠歷史核心與興糖國小；更有高達百頃的台糖造林地，正面臨被填平改建為住宅與商業區的命運。這種將生態與文史資產視為「建地肉砧」的作法，正重演著歷史上缺乏長遠考量、終遭民意唾棄的荒謬悲劇。

《晉書》記載，王羲之因愛慕一隻叫聲優美的寶貝白鵝而親自登門拜訪，老太太為了熱情款待貴客，竟將白鵝殺了煮成盤中餐，令王羲之扼腕嘆息。如今政府與開發商的思維，正如這位愚昧的老嫗。他們以為把百頃森林砍光、抹平，蓋起一棟棟高價豪宅，就是對科技新貴最好的款待。卻不知這群現代「王羲之」真正追求的，正是那隻會呼吸、無法複製的「生態白鵝」。把森林殺掉蓋豪宅，不僅是暴發戶式的短視，更是對都市價值的嚴重誤判。

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一棵樹倒下只需幾分鐘，一片森林形成卻需要數十年甚至上百年。道路可以再拓寬，綠地卻難以重建。歷史一再提醒人類，重大建設若迷信工程實力、缺乏對自然環境與公共利益的長遠考量，短期的便利終將換來長期的損失。當年隋朝大興土木、營建東都，雖展現了驚人的營建技術，卻因過度耗費資源、忽視民生與環境代價，最終引發民怨沸騰，加速了政權的覆亡。當工程機具進入林地的那一刻，我們應該問的不是「能不能砍」，而是「還有沒有更好的選擇」。

民間團體並非盲目反對發展，而是提出了更具遠見的「雙贏方案」：將1-1道路西移繞道以保留百年糖廠紋理；並將百頃造林地轉型為「橋頭國家森林公園」，作為北高雄防洪與微氣候調節的韌性護盾。

護樹團體發起搶救橋頭糖廠森林，近期動作頻頻。（森林城市協會提供）

國際通行的「3-30-300綠色法則」指出，開窗見樹與近便的公園，才是頂級居住環境的指標。留下這片森林，未來的高雄才能擁有「開門見森林、走路逛糖廠」的低碳綠色新市鎮。請執政者切莫重蹈覆轍，在交通需求、生態保育與居民福祉之間，唯有充分評估環境成本，才不會被人民與歷史所唾棄。

（作者為醫師）

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