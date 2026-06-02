Emmy時間》「新店市長」官威大？武陵生遭轟道歉 罵人詹江村卻沒事？

桃園市議員詹江村日前先在臉書開轟武陵高中學生說桃園市長張善政是「新店市長」很沒教養，最後還是家長道歉、學生刪帳號，他才又發一篇文表示自己接受道歉並刪除前一篇貼文。

◎ 胡采蘋

日前桃園市長張善政受邀出席武陵高中畢業典禮，期間傳出有學生高喊「新店市長」，相關影片曝光後，議員詹江村立即發文痛批學生是青鳥、沒教養。（取自貼文，本報合成）

我不明白為什麼現在武陵高中的學生說張善政是新店市長，要被痛罵沒教養、沒家教、青鳥、敗壞學校名譽，最後還是家長道歉、學生刪帳號，桃園市議員詹江村還公開表示學生很不應該，他接受道歉耶。

張善政是真的被人拍到過很多次在新店啊，我印象最深就是Threads上有新店市長在大全聯買香蕉的影片，現在影片都還在，日期是2026年2月1日。

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桃園市長張善政多次被網友捕捉到人在新店。（取自貼文）

當天是農曆春節前兩週，農曆春節前不是大家最焦頭爛額忙著算年終、發年終、加緊進度補春節空檔工作量的時候嗎，市政上應該也會為春節連假的各種交通疏散方案、景區秩序維護，為了各種市政準備最忙碌的時候吧？我們公司最後一個上班日還是錄影到半夜耶。

而且這也不是什麼網路帶風向，張善政真的就有在質詢時遲到、被議員質疑他住新店趕來桃園才遲到的紀錄，然後他說他現在住在桃園了，這是2024年的質詢，結果2026年他還是住在新店啊？

我覺得這種情況下，武陵高中學生喊他新店市長，並不是沒有道理，這是reasonable doubt吧，桃園市民難道不能質疑這點嗎，如果今天蔣萬安住在桃園我也會覺得很荒謬啊，請問學生為什麼要道歉？學生家長為什麼要道歉？詹江村還說學生太不應該，他接受道歉？

詹江村為此大罵武陵高中，他不用道歉，最後是學生道歉刪帳號？？

新店市長果然官威很大。

詹江村大罵武陵高中不用道歉，反而是家長道歉、學生刪帳號。不禁讓筆者感慨「新店市長官威很大」。（資料照）

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書

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