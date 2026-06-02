Emmy時間》「新店市長」官威大？武陵生遭轟道歉 罵人詹江村卻沒事？

◎ 胡采蘋
日前桃園市長張善政受邀出席武陵高中畢業典禮，期間傳出有學生高喊「新店市長」，相關影片曝光後，議員詹江村立即發文痛批學生是青鳥、沒教養。（取自貼文，本報合成）
我不明白為什麼現在武陵高中的學生說張善政是新店市長，要被痛罵沒教養、沒家教、青鳥、敗壞學校名譽，最後還是家長道歉、學生刪帳號，桃園市議員詹江村還公開表示學生很不應該，他接受道歉耶。
張善政是真的被人拍到過很多次在新店啊，我印象最深就是Threads上有新店市長在大全聯買香蕉的影片，現在影片都還在，日期是2026年2月1日。
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桃園市長張善政多次被網友捕捉到人在新店。（取自貼文）
當天是農曆春節前兩週，農曆春節前不是大家最焦頭爛額忙著算年終、發年終、加緊進度補春節空檔工作量的時候嗎，市政上應該也會為春節連假的各種交通疏散方案、景區秩序維護，為了各種市政準備最忙碌的時候吧？我們公司最後一個上班日還是錄影到半夜耶。
而且這也不是什麼網路帶風向，張善政真的就有在質詢時遲到、被議員質疑他住新店趕來桃園才遲到的紀錄，然後他說他現在住在桃園了，這是2024年的質詢，結果2026年他還是住在新店啊？
我覺得這種情況下，武陵高中學生喊他新店市長，並不是沒有道理，這是reasonable doubt吧，桃園市民難道不能質疑這點嗎，如果今天蔣萬安住在桃園我也會覺得很荒謬啊，請問學生為什麼要道歉？學生家長為什麼要道歉？詹江村還說學生太不應該，他接受道歉？
詹江村為此大罵武陵高中，他不用道歉，最後是學生道歉刪帳號？？
新店市長果然官威很大。
詹江村大罵武陵高中不用道歉，反而是家長道歉、學生刪帳號。不禁讓筆者感慨「新店市長官威很大」。（資料照）
（作者為財經作家、時事評論者）
本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書