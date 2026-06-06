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自由開講》台灣在半導體埃米世代的競爭策略

2026/06/06 20:00

◎ 廖明輝

台積電的優勢，是能把客戶設計、製程控制、設備協同、封裝整合與量產良率，鍛造成全球最難複製的製造治理能力。（彭博檔案照）台積電的優勢，是能把客戶設計、製程控制、設備協同、封裝整合與量產良率，鍛造成全球最難複製的製造治理能力。（彭博檔案照）

當半導體製程跨過二奈米門檻進入埃米世代，全球晶片競賽已不再只是線寬縮小，而是電晶體結構、背面供電、先進封裝、製造資料、AI演算法與國家戰略構成的系統競逐。台積電真正的優勢不只是會做晶片，而是能把客戶設計、製程控制、設備協同、封裝整合與量產良率，鍛造成全球最難複製的製造治理能力

台積電在二奈米以下的先進製程，從N2、N2P到A16、A14形成埃米級推進。A16導入背面供電，回應AI高效能運算對高密度供電、訊號完整性與能源效率需求；核心不是節點炫技，而是把台灣作為首發量產與良率學習中心，再以海外廠承接客戶近端服務與供應鏈韌性；也就是說台積電真正賣的是可被信任的量產確定性

英特爾則是美國以國安之名重建先進製造主權代表。18A結合RibbonFET電晶體與PowerVia背面供電技術，14A再押注高數值孔徑極紫外光微影High-NA EUV與新一代背面供電，並搭配EMIB、Foveros等先進封裝，企圖把美國本土製造、國防需求、雲端客戶與系統級代工包成可信供應鏈。但英特爾的挑戰不在口號，而在良率、外部客戶信任與穩定交付；若18A不能順利證明自己，14A就會承擔更高成本與更大政治壓力

英特爾在半導體先進製程的挑戰不在口號，而在良率、外部客戶信任與穩定交付。（路透檔案照）英特爾在半導體先進製程的挑戰不在口號，而在良率、外部客戶信任與穩定交付。（路透檔案照）

三星的打法則是記憶體王國反攻邏輯代工。三星押注GAA以降低漏電、改善功耗與效能，並以HBM、先進封裝與AI工廠敘事，爭取AI加速器一站式訂單。優勢是記憶體與封裝整合，弱點仍是先進邏輯良率與大客戶信任。若三星能把HBM、GAA與封裝整合為可量產平台，則可能成為台積電的追趕者；但若良率遲遲無法穩住，AI晶片大客戶仍會選擇台積電的穩定量產確定性

日本Rapidus是最具國家隊色彩的彎道超車實驗。它不從七奈米一路爬坡，而是結合IBM技術、政府資金、EUV裝機與短週期客製製造，直接挑戰二奈米GAA。這條路若成功，將補上日本先進邏輯斷層；但最大風險在於缺乏大規模量產硬數據、客戶設計生態與工程師學習曲線。先進製程不是做出原型就結束，而是每天、每批、每片晶圓都要穩定複製成功。

日本Rapidus結合IBM技術、政府資金、EUV裝機與短週期客製製造，直接挑戰二奈米GAA。這條路若成功，將補上日本先進邏輯斷層。（路透檔案照）日本Rapidus結合IBM技術、政府資金、EUV裝機與短週期客製製造，直接挑戰二奈米GAA。這條路若成功，將補上日本先進邏輯斷層。（路透檔案照）

因此，台積電面對的不是單一對手，而是美國國安補貼、韓國記憶體整合、日本主權回補與中國供應鏈壓力所形成的包圍圈。埃米世代的護城河，也不再只在前段晶圓廠。AI晶片愈強，瓶頸愈可能落在記憶體頻寬、功耗、散熱、封裝面積與系統整合。台積電推進CoWoS、CoPoS、SoIC、InFO與矽光子，意義就在於把邏輯晶片、HBM、光互連與3D堆疊拉進同一條量產治理線。未來晶片不是只要做得更小，而是要堆得更高、接得更快、耗電更低，還要在大量生產維持一致品質。

台積電的競爭策略是把AI放進製造本身。從智慧派工、設備效率、製程控制、瑕疵偵測、品質防禦到封裝自動化，AI正成為晶圓廠營運的神經系統。使台積電不只是AI晶片代工者，更是AI製造作業系統定義者。對台灣而言，真正的戰略命題不是保護一家公司，而是把台積電的製造大腦擴散成為台灣產業大腦。台灣要做的不只是守住一座護國神山，而是讓整個半導體生態系串連成護國群山。真正的護城河不在一條線寬，而在AI、製造、封裝與國家韌性所共同構成的深水區，使任何追趕者都難以輕易跨越。

（作者為工業管理博士、前外商廠長）

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