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汪浩時間》習近平欽點鄭麗文選「總統」？

《華爾街日報》引述接近北京的知情人士指出，中國國家主席習近平高度看好鄭麗文代表國民黨角逐2028年總統大選。此舉表面上是為了幫鄭麗文抬高身價，實則提早將其定格為中共在台的利益代理人。
汪浩時間

汪浩時間

2026/06/02 12:30

◎ 汪浩

國民黨主席鄭麗文6月1日深夜啟程前往美國訪問，登機前揮手向媒體致意。（記者朱沛雄攝）國民黨主席鄭麗文6月1日深夜啟程前往美國訪問，登機前揮手向媒體致意。（記者朱沛雄攝）

國民黨主席鄭麗文剛結束歷史性的「鄭習會」，隨即率團啟程赴美展開為期兩週的「和平之旅」。然而，行程出發當天，《華爾街日報》便引述接近北京的知情人士爆料，指出中國國家主席習近平高度看好鄭麗文，甚至期待她能代表國民黨角逐2028年總統大選

這則震撼彈不僅撕開了訪美行程的「面試」本質，更讓台海大局與國民黨內掀起一場腥風血雨。

鄭麗文此行高舉「只要選對總統，台灣就沒有戰爭」的和平大旗，試圖將自己包裝成唯一能同時搞定華府與北京的關鍵賽手。但現實卻極其諷刺，頂著「北京屬意人選」的光環，反讓她這趟華府之行碰了個軟釘子——行程中完全沒有白宮正式官員接見

美國的務實態度無疑戳破了其「和平大外宣」的粉紅泡泡，一個帶著北京共識、對台美實質軍售與防衛承諾態度含糊的在野黨領袖，在華府眼中，與其說是戰略夥伴，倒不如說更像是一個立場鮮明的政治觀光團。

這場由中方透過外媒放話的「跨海欽點」，表面上是為了幫鄭麗文抬高身價，實質上卻提早將其定格為中共在台的利益代理人。這種不在乎外界觀感的「特首指派模式」，不仅提早終結了藍營內部韓、盧等本土派的競逐懸念，更踩到了台灣選民的底線。台灣人對執政者抱持「高要求、低容忍」的務實態度，最不樂見國家生存的主權底牌被當成兩岸政治交易的籌碼。

中共這種不在乎外界觀感的「特首指派模式」，不仅提早終結了藍營內部韓國瑜（左）、盧秀燕（右）等本土派的競逐懸念，更踩到了台灣選民的底線。（資料照，本報合成）中共這種不在乎外界觀感的「特首指派模式」，不仅提早終結了藍營內部韓國瑜（左）、盧秀燕（右）等本土派的競逐懸念，更踩到了台灣選民的底線。（資料照，本報合成）

當「和平繁榮之鏈」的口號愈響亮，其背後的紅色影子就愈清晰。這場2028年的提前佈局，究竟是鄭麗文攀上政治巔峰的墊腳石，還是將國民黨推向「全面特首化」的慢性毒藥？台灣選民正冷眼旁觀。

中國外交部發言人說，台灣不是國家，哪有什麼「總統」？所以鄭麗文在自嗨什麼？

（作者為時事評論員）

以下經授權轉載自汪浩臉書

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