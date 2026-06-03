自由開講》AI需要電力≠需要核四：誰在偷換黃仁勳的話？

◎ 林仁斌

近日有媒體評論以〈一句「需要更多電力」黃仁勳讓賴政府該想想核四〉為題，試圖借用黃仁勳發言，替核四尋找新的政治正當性。（彭博檔案照）

近日有媒體評論以〈一句「需要更多電力」黃仁勳讓賴政府該想想核四〉為題，再度將AI發展與核電重啟強行連結，並試圖借用黃仁勳發言，替核四尋找新的政治正當性。

然而問題是：黃仁勳真的說過核四嗎？答案是否定的。他談的是AI需要更多能源與電力，但從未延伸至核四或任何特定核能方案。將「需要更多電力」直接翻譯為「需要核能」，正是近年能源論述中典型的結構性錯置：先預設答案，再回頭選擇性引用。

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事實上，全球AI產業關注的焦點，並不聚焦於特定發電技術本身，而是低碳且穩定的電力供應體系。

日前，綠色和平向黃仁勳遞上寫著「AI NEEDS RENEWABLE ENERGY」的蛋糕，並詢問其對再生能源投資的看法。他回應：「You are right. AI is the best way to invest in renewable energy.」這段回應，比任何延伸解讀都更直接反映其能源投資方向的訊號。

「綠色和平」在輝達活動送「AI NEEDS RENEWABLE ENERGY」的5層蛋糕，讓黃仁勳（右）驚喜，主動接過蛋糕來簽名。（綠色和平提供）

若依同樣邏輯推演，既然「AI需要更多電力」可被解讀為支持核能，那麼「AI是投資再生能源的最佳方式」，是否更應被視為支持綠電？選擇性引用的問題，在此清楚浮現。

此外，全球科技產業正逐步遵循RE100標準，其能源認定仍以再生能源為核心。核能雖具低碳特性，但並非RE100所定義的再生能源。這正是企業能源選擇的現實約束，也意味著，影響AI供應鏈競爭力的關鍵，不是核四，而是綠電供應能力。

台積電、Google、Apple與Microsoft等企業，近年在全球推動長期綠電採購與企業協議，其核心目標是供應鏈減碳，而非特定核能設施。

即使回到供電現實，核四本身也難以被視為即時解方。該廠封存已逾十年，涉及設備檢測、系統更新、燃料採購、運轉執照重審與地方溝通等完整程序，即便今日啟動評估，也難以回應短中期AI用電成長需求。將其描繪為AI時代的救援選項，更接近一種與現實時程脫節的政治想像。

核四廠封存已超過十年，重啟涉及設備檢測、系統更新、燃料採購等程序，難以回應短中期AI用電成長需求。（台電提供）

真正值得討論的問題是：台灣如何在AI時代建立兼具供電能力、減碳能力與產業競爭力的能源體系？這必須包含再生能源、儲能系統、智慧電網、需求管理與區域能源韌性等多元解方，而不是被簡化為單一路徑推論：「需要更多電力=必須重啟核四」。

能源政策從來不是單一技術的勝負，而是制度治理能力的競賽，涉及風險承擔、成本分配與時間尺度的整體評估。當一個技術性發言被抽離原始脈絡並轉化為政策結論時，公共討論便不再是在理解問題，而是在重新包裝立場。

黃仁勳談的是能源需求，部分媒體談的是核四政治。兩者之間，其實存在明顯的邏輯落差。AI確實需要更多能源，但能源不等於核能，更不等於核四。

（作者為文化大學副教授、台灣環境保護聯盟學術委員）

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