法操》【司想評論】日職球星家暴風波：兒少保護機制如何啟動？

在台灣，無論是受害者本人、家屬，甚至是鄰居或熱心路人，只要發現有兒童或少年遭受虐待，都可以向相關單位通報。若是與該兒少密切接觸的醫事人員、社工、教育人員、保育人員等，在法律上更課予了「責任通報義務」。若知悉卻未即時通報，除了會面臨行政罰鍰外（如兒少法第53條、家防法第50條規定），情節嚴重者還可能因具備「保證人地位」，而被認定為刑法上的不作為犯（例如先前的愷愷案）。

◎ 法操司想傳媒

日本職棒讀賣巨人隊的昔日當家球星阿部慎之助，退役後接任巨人隊總教練。然而日前有新聞報導指出，阿部疑似因對18歲的女兒施暴而遭警方逮捕。（取自貼文）日本職棒讀賣巨人隊的昔日當家球星阿部慎之助，退役後接任巨人隊總教練。然而日前有新聞報導指出，阿部疑似因對18歲的女兒施暴而遭警方逮捕；他隨即在第一時間向球團請辭總教練職務，並表示「我玷污了擁有悠久傳統的巨人軍監督之名」。這起事件在當時震驚各界，也讓他瞬間成為輿論撻伐的對象。

不過，阿部的女兒隔天便透過律師發表聲明，澄清自己誇大了衝突過程才導致外界誤解。她解釋，因為是第一次與父親發生如此嚴重的爭執，情急之下便詢問 ChatGPT：「被父親施暴了，該怎麼辦？」隨後她按照 AI 的建議致電兒童相談所（兒童福利機構），沒想到社工研判後直接請警方介入。當她看到警察上門時自己也嚇傻了，甚至當場大哭。

隨著事件真相反轉，輿論風向也跟著轉變。有人質疑兒童相談所不該在未深入釐清前就直接報警；同時，更有大批球迷為阿部抱不平，認為他不該以這種方式黯然離開球壇。目前網路上已發起連署，已有超過10萬人支持他重回巨人隊執掌兵符。

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我國通報兒少受虐的相關程序

在台灣，無論是受害者本人、家屬，甚至是鄰居或熱心路人，只要發現有兒童或少年遭受虐待，都可以向相關單位通報。若是與該兒少密切接觸的醫事人員、社工、教育人員、保育人員等，在法律上更課予了「責任通報義務」。若知悉卻未即時通報，除了會面臨行政罰鍰外（如兒少法第53條、家防法第50條規定），情節嚴重者還可能因具備「保證人地位」，而被認定為刑法上的不作為犯（例如先前的愷愷案）。

目前主要的通報管道為撥打 113 保護專線（提供24小時諮詢），或是透過衛生福利部「關懷E起來」線上通報系統填寫兒少保護通報表。當然，若碰上情勢極為危急的突發狀況，亦可直接撥打 110 請警方立即到場介入。

一般情況下，主管機關（如各縣市社會局、家暴防治中心）在接獲通報後，會立刻展開訪視，除了核對兒少的受傷情形，也會分別與兒少及主要照顧者進行訪談。若經評估認為家庭環境已無法保障兒少安全，主管機關將會在 72 小時內進行緊急安置（如安置於寄養家庭、親屬家或育幼機構）。後續則會作成調查報告，並強制施虐者接受「親職教育輔導」；若情節嚴重涉嫌傷害、遺棄等刑事犯罪，則會由警政與檢察機關依法偵辦移送。

兒少保護通報與處理程序藍圖。（取自貼文）值得注意的是，兒少受虐的通報範圍並不局限於家庭暴力。例如日前台北市北投區某幼兒園傳出班導師虐待幼童，惡行包括用拖把毆打、彈耳朵至瘀青，甚至強迫不睡覺的小朋友跪地等。家長在發現孩子遭受不當對待後立即通報，教育局也在接獲消息後，第一時間介入並擴大調查。

家庭成員間的衝突可大可小，但提醒大家平時多留意周遭的鄰居與朋友。若發現疑似有家暴或虐待兒少情事，請適時伸出援手通報相關單位，讓專業人士及早介入處理，共同避免悲劇發生。

本文經授權轉載自法操》【司想評論】日職球星家暴風波：兒少保護機制如何啟動？

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