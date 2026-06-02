沈榮欽國際視野》微知識：與台灣分手卻得不償失的國家

根據宏都拉斯中央銀行的數據，2025年宏都拉斯對中國出口總額為5,290萬美元。主要出口產品包括咖啡和糖。其餘則包括菸草、蝦類以及其他農產品。此結果與斷交前對台貿易額相比，降幅顯著。2022年，與台北斷交前的最後一個完整年度，宏都拉斯對台灣的出口額為1.06億美元。其中，白蝦是主要產品，約佔出口總額的40%，其次是龍蝦和吳郭魚。

◎ 沈榮欽

宏都拉斯總統阿斯富拉（Nasry Asfura）上任四個月之後，終於開始檢視和中國與台灣的邦交關係，中國外交部也出來放話。我用一篇媒體報導說明一般民眾如何看待這個議題。

2025年，瓜地馬拉對中華民國（台灣）的出口額達到1.272億美元，鞏固了台灣作為瓜地馬拉產品在亞洲主要出口目的地之一的地位；瓜地馬拉是全球糖業的重要參與者。（示意圖，彭博檔案照）2025年，瓜地馬拉對中華民國（台灣）的出口額達到1.272億美元，鞏固了台灣作為瓜地馬拉產品在亞洲主要出口目的地之一的地位，遠超過了洪都拉斯和薩爾瓦多與中華人民共和國的貿易「相加」的表現。宏都拉斯和薩爾瓦多都是為了和中國建交而與台灣斷交。2025年宏都拉斯和薩爾瓦多對中國出口額合計約1.029億美元，還不如瓜地馬拉一國出口到台灣的金額。

根據宏都拉斯中央銀行的數據，2025年宏都拉斯對中國出口總額為5,290萬美元。主要出口產品包括咖啡和糖。其餘則包括菸草、蝦類以及其他農產品。此結果與斷交前對台貿易額相比，降幅顯著。2022年，與台北斷交前的最後一個完整年度，宏都拉斯對台灣的出口額為1.06億美元。其中，白蝦是主要產品，約佔出口總額的40%，其次是龍蝦和吳郭魚。宏都拉斯對台灣的出口額為1.06億美元。其中，白蝦是主要產品，約佔出口總額的40%，其次是龍蝦和吳郭魚。（美聯社檔案照）

從台灣轉向中國，宏都拉斯的出口大幅減少了 5,310 萬美元，等於腰斬。

薩爾瓦多是另外一個案例。2025年，對中國出口不升反降了5.3%，從5,280萬美元降至5,000萬美元。中國至今仍未躋身薩爾瓦多十大出口國之列，僅佔出口總額的 0.8%。

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薩爾瓦多對中國的出口產品主要集中在糖，最高佔出口量的70% 以上。

相較之下，在2018年與台灣斷交之前，薩爾瓦多向台灣市場出口了價值5,340萬美元的商品。其中，約 4,500萬美元為糖，而咖啡是需求量最大的產品之一，這使得台灣成為薩爾瓦多咖啡豆最重要的買家之一。今天薩爾瓦多出口至中國的金額，甚至還不如2018年出口至台灣的金額。薩爾瓦多向台灣市場出口了價值5,340萬美元的商品。其中，約 4,500萬美元為糖，而咖啡是需求量最大的產品之一；示意圖。（路透檔案照）

因此我看到宏都拉斯前任外交部長上節目為與中國建交的決定辯護，說帶來經濟合作機會時，底下大罵騙人，說：「難怪只剩下19%選票。」

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書





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