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沈榮欽國際視野》微知識：與台灣分手卻得不償失的國家

根據宏都拉斯中央銀行的數據，2025年宏都拉斯對中國出口總額為5,290萬美元。主要出口產品包括咖啡和糖。其餘則包括菸草、蝦類以及其他農產品。此結果與斷交前對台貿易額相比，降幅顯著。2022年，與台北斷交前的最後一個完整年度，宏都拉斯對台灣的出口額為1.06億美元。其中，白蝦是主要產品，約佔出口總額的40%，其次是龍蝦和吳郭魚。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2026/06/02 10:30

◎ 沈榮欽

宏都拉斯總統阿斯富拉（Nasry Asfura）上任四個月之後，終於開始檢視和中國與台灣的邦交關係，中國外交部也出來放話。我用一篇媒體報導說明一般民眾如何看待這個議題。

2025年，瓜地馬拉對中華民國（台灣）的出口額達到1.272億美元，鞏固了台灣作為瓜地馬拉產品在亞洲主要出口目的地之一的地位；瓜地馬拉是全球糖業的重要參與者。（示意圖，彭博檔案照）2025年，瓜地馬拉對中華民國（台灣）的出口額達到1.272億美元，鞏固了台灣作為瓜地馬拉產品在亞洲主要出口目的地之一的地位；瓜地馬拉是全球糖業的重要參與者。（示意圖，彭博檔案照）2025年，瓜地馬拉對中華民國（台灣）的出口額達到1.272億美元，鞏固了台灣作為瓜地馬拉產品在亞洲主要出口目的地之一的地位遠超過了洪都拉斯和薩爾瓦多與中華人民共和國的貿易「相加」的表現。宏都拉斯和薩爾瓦多都是為了和中國建交而與台灣斷交。2025年宏都拉斯和薩爾瓦多對中國出口額合計約1.029億美元，還不如瓜地馬拉一國出口到台灣的金額。

根據宏都拉斯中央銀行的數據，2025年宏都拉斯對中國出口總額為5,290萬美元。主要出口產品包括咖啡和糖。其餘則包括菸草、蝦類以及其他農產品。此結果與斷交前對台貿易額相比，降幅顯著。2022年，與台北斷交前的最後一個完整年度，宏都拉斯對台灣的出口額為1.06億美元。其中，白蝦是主要產品，約佔出口總額的40%，其次是龍蝦和吳郭魚。宏都拉斯對台灣的出口額為1.06億美元。其中，白蝦是主要產品，約佔出口總額的40%，其次是龍蝦和吳郭魚。（美聯社檔案照）宏都拉斯對台灣的出口額為1.06億美元。其中，白蝦是主要產品，約佔出口總額的40%，其次是龍蝦和吳郭魚。（美聯社檔案照）

從台灣轉向中國，宏都拉斯的出口大幅減少了 5,310 萬美元，等於腰斬。
薩爾瓦多是另外一個案例。2025年，對中國出口不升反降了5.3%，從5,280萬美元降至5,000萬美元。中國至今仍未躋身薩爾瓦多十大出口國之列，僅佔出口總額的 0.8%。

薩爾瓦多對中國的出口產品主要集中在糖，最高佔出口量的70% 以上。
相較之下，在2018年與台灣斷交之前，薩爾瓦多向台灣市場出口了價值5,340萬美元的商品。其中，約 4,500萬美元為糖，而咖啡是需求量最大的產品之一，這使得台灣成為薩爾瓦多咖啡豆最重要的買家之一。今天薩爾瓦多出口至中國的金額，甚至還不如2018年出口至台灣的金額。薩爾瓦多向台灣市場出口了價值5,340萬美元的商品。其中，約 4,500萬美元為糖，而咖啡是需求量最大的產品之一；示意圖。（路透檔案照）薩爾瓦多向台灣市場出口了價值5,340萬美元的商品。其中，約 4,500萬美元為糖，而咖啡是需求量最大的產品之一；示意圖。（路透檔案照）

因此我看到宏都拉斯前任外交部長上節目為與中國建交的決定辯護，說帶來經濟合作機會時，底下大罵騙人，說：「難怪只剩下19%選票。」

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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