自由開講》歧視性選舉看板 正在撕裂台灣的多元價值

◎ 郭索

高雄市議員參選人李紘毅的競選看板涉及種族歧視挨批。（擷取自Threads、民眾黨高雄市黨部臉書，本報合成）

近日高雄市前鎮、小港地區出現一面引發高度爭議的競選看板，民眾黨籍里長李紘毅以「反對開放印度移工」為主題，將印度國旗、宗教文化符號與禁止標誌結合，甚至還冒用民進黨黨徽，迅速在社群平台引爆批評。這不只是一次單純的選舉文宣失誤，而是台灣近年來逐漸浮現的「恐懼政治」縮影。當政治人物不再透過政策論述爭取支持，而是藉由標籤化、污名化特定族群來煽動情緒時，民主便開始從理性辯論滑向民粹對立。

事實上，移工政策本來就可以討論，包含產業需求、勞動市場衝擊、社會管理與文化融合等問題，都屬於民主社會合理辯證範圍。然而，真正成熟的政策討論，應建立在數據、制度與配套上，而不是透過簡化符號製造恐懼。印度是一個擁有超過十四億人口、多宗教、多語言、多民族的國家，卻被粗暴簡化成單一負面意象，甚至以宗教服飾作為「禁止」對象，這種做法本質上就是赤裸裸的文化歧視。更荒謬的是，連印度國旗都能放反，顯示這並非建立於深入研究的政策立場，而只是粗糙操作仇恨情緒的選舉工具。

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更值得警惕的是，這類操作其實與全球極右派政治語言極為相似。從歐洲到美國，許多民粹政客都擅長利用「外來者恐懼」凝聚支持，把經濟焦慮、治安問題或社會壓力，轉嫁到特定族群身上。當一個社會開始默許政治人物用國籍、宗教、膚色去區分「誰是問題」，那麼下一步，被攻擊的對象就可能變成任何少數群體。今天是印度移工，明天也可能是東南亞配偶、新住民，甚至不同政治立場者。這種操作方式的核心，不是解決問題，而是透過製造敵人來獲取選票。

台灣長年以民主、多元與自由作為對抗中共威權的重要價值基礎。當我們批判中共以民族主義與仇外宣傳煽動群眾時，就更不應該在自己的社會裡複製同樣的邏輯。尤其台灣產業本就高度依賴外籍勞工，無論是製造業、長照、漁業還是基層服務業，都有無數移工默默支撐社會運作。這些人離鄉背井來台工作，不應成為政客廉價煽動的祭品。若政治人物可以毫無成本地用歧視語言換取聲量，最後受損的不只是特定族群，而是整個台灣社會的文明底線。

台灣產業高度依賴外籍移工，這些人離鄉背井來台工作，不應成為政客廉價煽動的祭品；示意圖。（彭博檔案照）

民主社會容許不同立場，但不代表必須容忍仇恨。選舉可以競爭，但不能把種族與文化歧視包裝成政見。當政治開始以羞辱與恐懼取代論述時，我們就必須清楚知道，這已不是單純的選戰攻防，而是對台灣核心價值的侵蝕。真正值得守護的，不只是投票制度，而是這個社會是否仍願意尊重每一個不同背景的人，並拒絕讓仇恨成為民主的語言。

（自由評論者）

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