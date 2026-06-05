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自由開講》地方空污管制若越界 恐衝擊中央電力調度體系

2026/06/05 10:00

◎ 趙靖心

立法院藍白立委聯手推動《空氣污染防制法》修法，表面訴求在於強化地方治理與健康風險控管，但實質影響已超出環保範疇，進一步觸及中央能源調度權限的紅線。

國民黨及民眾黨黨團5月29日將「空氣污染防制法修正草案」表決通過逕付二讀。（資料照）國民黨及民眾黨黨團5月29日將「空氣污染防制法修正草案」表決通過逕付二讀。（資料照）依《地方制度法》之設計，能源事項屬中央統籌權限，其核心理由在於電力系統具有高度互聯性與即時調度特性，且發電與用電跨區連動，譬如一地機組的運作變動，往往牽動全國供需平衡。因此，凡涉及燃料使用、運轉條件或發電限制之制度設計，原則上必須維持一致性，否則將直接削弱整體供電穩定基礎。

然而，本次修法卻賦予地方政府以自治條例限制燃料使用、要求降載，甚至加嚴操作條件之空間。此一安排，可能導致不同縣市因政治立場與治理偏好而產生差異化標準，進而對中央調度形成實質牽制。當空污管制被推升至能源操作層級，其性質已由環境治理轉化為權限結構的再分配，中央統一調度能力勢必因此被稀釋，能源體系亦可能逐步走向破碎化。

更具爭議的，在於「二個月展延期限」的調整。現行制度之所以允許業者於展延審查期間，依原許可持續運作，係為避免行政流程延宕造成突發停機風險，若修法改為期限屆滿即不得操作，等同將審查不確定性直接轉嫁至產業端，尤其發電機組屬連續運轉設施，一旦因審查未及完成而停機，其影響將不僅限於單一設施或個別個案，而可能迅速擴散至醫療體系、交通運輸、科學園區與高科技供應鏈，甚至波及整體能源系統運作，衝擊層面不容低估。

台灣正處於半導體與人工智慧產業發展的關鍵階段，對穩定供電的依賴程度更甚以往；示意圖。（圖取自freepik）台灣正處於半導體與人工智慧產業發展的關鍵階段，對穩定供電的依賴程度更甚以往；示意圖。（圖取自freepik）台灣正處於半導體與人工智慧產業發展的關鍵階段，對穩定供電的依賴程度更甚以往，若地方政府得以透過燃料限制或審查節奏，間接影響發電調度，則企業將面臨高度不確定的制度風險進而牽動投資信心與產業布局穩定性

總結而言，空污治理之前提，必須建立在權限清晰與制度一致之上；若修法結果導致地方得以間接介入能源運作，即已構成權限外溢與治理失衡，最終付出代價的將不僅是產業調整，而是供電安全與經濟穩定所共同承受的系統性風險！

（作者為文字工作者）

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