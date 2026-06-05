自由開講》地方空污管制若越界 恐衝擊中央電力調度體系

◎ 趙靖心

立法院藍白立委聯手推動《空氣污染防制法》修法，表面訴求在於強化地方治理與健康風險控管，但實質影響已超出環保範疇，進一步觸及中央能源調度權限的紅線。

國民黨及民眾黨黨團5月29日將「空氣污染防制法修正草案」表決通過逕付二讀。（資料照）依《地方制度法》之設計，能源事項屬中央統籌權限，其核心理由在於電力系統具有高度互聯性與即時調度特性，且發電與用電跨區連動，譬如一地機組的運作變動，往往牽動全國供需平衡。因此，凡涉及燃料使用、運轉條件或發電限制之制度設計，原則上必須維持一致性，否則將直接削弱整體供電穩定基礎。

然而，本次修法卻賦予地方政府以自治條例限制燃料使用、要求降載，甚至加嚴操作條件之空間。此一安排，可能導致不同縣市因政治立場與治理偏好而產生差異化標準，進而對中央調度形成實質牽制。當空污管制被推升至能源操作層級，其性質已由環境治理轉化為權限結構的再分配，中央統一調度能力勢必因此被稀釋，能源體系亦可能逐步走向破碎化。

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更具爭議的，在於「二個月展延期限」的調整。現行制度之所以允許業者於展延審查期間，依原許可持續運作，係為避免行政流程延宕造成突發停機風險，若修法改為期限屆滿即不得操作，等同將審查不確定性直接轉嫁至產業端，尤其發電機組屬連續運轉設施，一旦因審查未及完成而停機，其影響將不僅限於單一設施或個別個案，而可能迅速擴散至醫療體系、交通運輸、科學園區與高科技供應鏈，甚至波及整體能源系統運作，衝擊層面不容低估。

台灣正處於半導體與人工智慧產業發展的關鍵階段，對穩定供電的依賴程度更甚以往；示意圖。（圖取自freepik）台灣正處於半導體與人工智慧產業發展的關鍵階段，對穩定供電的依賴程度更甚以往，若地方政府得以透過燃料限制或審查節奏，間接影響發電調度，則企業將面臨高度不確定的制度風險，進而牽動投資信心與產業布局穩定性。

總結而言，空污治理之前提，必須建立在權限清晰與制度一致之上；若修法結果導致地方得以間接介入能源運作，即已構成權限外溢與治理失衡，最終付出代價的將不僅是產業調整，而是供電安全與經濟穩定所共同承受的系統性風險！

（作者為文字工作者）

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