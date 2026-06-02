自由開講》黃仁勳訪台 台灣的實體AI發展策略

◎ 廖明輝

黃仁勳宣布最新一代AI伺服器平台Vera Rubin已全面量產，感謝台灣。（資料照）

黃仁勳訪台，不只是科技名人的旋風行程，更提點台灣在AI代理與實體AI趨勢下的發展策略。當他談到AI代理本質上是數位機器人，未來會擁有虛擬的手與腳，台灣社會應聽見的不只是輝達新AI運算平台Vera Rubin帶來大筆訂單，而是AI從雲端模型走向現場行動、從回答問題走向承擔任務的歷史轉折。

筆者日前在東京成田國際機場看見日本最大保全公司SECOM開發cocobo巡邏機器人，正是這個轉折的真實落地應用案例。它在機場移動、巡邏、偵測異常、連線通報，看似可愛，實則是整合AI、感測器、保全流程與人員判斷。提醒我們實體AI核心不是讓機器人像人，而是把人放在正確位置。人在迴路中（Human-in-the-Loop）是人類判斷成為流程必要關卡；人在迴路上（Human-on-the-Loop）則是AI先自動執行，人類透過監控、警示、抽樣與趨勢偵測介入。前者重在錯誤發生前把關，後者重在錯誤發生後監測。日本的cocobo巡邏機器人在平時巡邏屬於「人在迴路上」；一旦發現可疑物品、人員跌倒或衝突，是否疏散、通報、執法，就必須轉成「人在迴路中」。機器擴大感知，人類承擔責任，才是成熟的AI機器人治理。

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日本東京成田國際機場cocobo巡邏機器人。（擷取自NHK網站）

放眼全球，中國的AI機器人發展路線，聚焦於工廠、軍用、警務與監控場域，透過龐大場景、密集部署與高壓測試，追求規模、效率與控制。這種「暴力型訓練」能快速累積資料，卻也容易把人民變成訓練場，把社會信任變成系統成本。日本則走出另一條路；讓機器人以可愛、低侵入、服務型姿態進入機場、醫院、照護、物流與家庭，以回應少子化、高齡化與勞動力不足的社會現象。它不是浪漫，而是降低社會摩擦的務實工程。美國試圖掌控高階晶片、基礎模型、雲端平台與AI規則的「大腦」制高點；但中國企圖以製造規模、供應鏈與人形機器人量產搶占「身體」優勢。美國特斯拉Optimus與中國宇樹機器人受到關注，代表AI競賽已不只衝擊白領知識工作，也將重塑搬運、巡檢、照護與基層服務等藍領現場。未來十年，生產力或許上升，就業焦慮、技能落差與分配不均也將同步放大。

台灣的機會正在美中日機器人三強之間。台灣不能只滿足於替全球AI巨頭製造伺服器、電源、散熱、連接器與載板。Vera Rubin由約一百五十家台灣供應商共同打造，代表台灣已站在AI基礎設施的大腦與心臟；但下一步則必須從「供應鏈台灣」升級為「可信任實體AI台灣」。政府應可從半導體廠、電子組裝廠、機場、醫院、長照機構、物流中心與災防現場等地選定國家級示範場域。像日本成田機場一樣，每一個實體AI落地示範個案都要先定義「人在迴路中」與「人在迴路上」的AI治理邊界，做出符合民主社會需求的AI機器人，而不是只有硬體代工。

實體AI走進工廠與家庭，風險不只是資料外洩，還包括碰撞傷害、責任歸屬、演算法歧視與勞動替代。台灣若能把風險分級、測試認證、事故通報與資料治理做成制度，就能把民主治理轉化為國際市場的信任溢價。在AI代理與實體AI時代，不會等待台灣慢慢準備。黃仁勳帶來的是訂單，也是考題；台灣要做被動供應者，還是成為民主世界可信任機器人的規則制定者與落地實踐者？當AI開始長出身體，台灣需發展定義AI機器人產業的關節、神經與安全規則，從替別人打造代工，發展成為定義未來實體AI發展的系統整合國家。

當AI開始長出身體，台灣需發展定義AI機器人產業的關節、神經與安全規則；圖為安心器械機器人。（技術司提供）

（作者為工業管理博士，前荷蘭外商廠長）

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