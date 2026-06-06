自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》加害被害之外 我們需要的看見

2026/06/06 10:30

◎ 謝欣倩

日前才發生北市教師墜樓案，5月26日高雄又有一椿同樣的憾事；示意圖。（資料照）日前才發生北市教師墜樓案，5月26日高雄又有一椿同樣的憾事；示意圖。（資料照）日前才發生北市教師墜樓案，昨日（5月26日）高雄又有一椿同樣的憾事。我並不認為這些只是校園的偶發事件，也不希望輿論從二手資料，簡化歸因霸凌所致，形成更多二次傷害。如果與教師荒、行政大逃亡一起看，我們該看見的警訊是，教育工作者正面臨走投無路的集體焦慮。身為家長，感受得到以下的教育現場現象：

份際模糊：再也沒有人能絕對定義，哪個角色應該怎麼做才對。現代教育推廣親師生合作，卻難以明確規範各個角色應有的份際，也就模糊化了權利與義務的共識。任誰都希望擁有受尊重與保護的個人界限；然而，當親師生彼此的定位與角色期待，愈來愈能自由發揮，也就愈來愈難協調，比如，時聞學生拍下老師上課言行傳上網、老師很難拒絕下班後的親師溝通、不同家長的教育理念形成多重教學束縛，無形中增加教育現場的關係緊繃

強弱無恆：現代社會追求的多元，愈來愈尊重每一個人的感受與差異；人手一機、人人可成自媒體的時代，讓每個人都更容易表達自身感受與立場。傳統以為享有權力優勢的老師與家長，或被需要保護的學生，如今也非必然。當一個校園衝突事件發生時，若社會以傳統的強弱關係理解衝突，忽視不斷在變化中的權力消長關係，可能委屈或漠視了任何一方的困境，埋下新的誤解。

淨零迷思：強欺弱確實不可取，被人欺負的當下，誰都難以承受。給孩子一個安全無虞的學習成長環境，是社會的責任；給教師一個有尊嚴的教學環境，也是社會的責任。我們積極追求霸凌零容忍，有可能過度放大檢視人性必然的不完美。當所有衝突都被快速納入體制定義的標準衡量時，有沒有可能誤傷了還沒留意到的人性脆弱？現行的爭議事件調查與處理程序，常讓相關人陷入長時間耗損；最終的判斷裁決，也未必總能承接事件的複雜與相關人處境。給孩子一個安全無虞的學習成長環境，是社會的責任；給教師一個有尊嚴的教學環境，也是社會的責任；示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照，教育局提供）給孩子一個安全無虞的學習成長環境，是社會的責任；給教師一個有尊嚴的教學環境，也是社會的責任；示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照，教育局提供）

霸凌二字很有力，卻也容易讓人快速進入強弱的想像，無視其隱含的權力消長變化、個人生活困境與社會角色期待。有沒有比霸凌更能接住所有當事人的詞，更能真實傳達人與人之間，不只是單一的強弱對立？更能同理每一刻處在委屈的不同角色？更能喚醒每個人互相尊重的社會職責？

觀看校園悲劇新聞，我們更需要的，或許是先讓出空間給事件當事人修復，也讓社會有機會重新尋思真實生活中的人際盲點，更願意深入理解彼此的處境，提高應對衝突的韌性，讓校園多元共融不只是口號。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

（作者為家管）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書