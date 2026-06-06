自由開講》加害被害之外 我們需要的看見

◎ 謝欣倩

日前才發生北市教師墜樓案，5月26日高雄又有一椿同樣的憾事；示意圖。（資料照）日前才發生北市教師墜樓案，昨日（5月26日）高雄又有一椿同樣的憾事。我並不認為這些只是校園的偶發事件，也不希望輿論從二手資料，簡化歸因霸凌所致，形成更多二次傷害。如果與教師荒、行政大逃亡一起看，我們該看見的警訊是，教育工作者正面臨走投無路的集體焦慮。身為家長，感受得到以下的教育現場現象：

份際模糊：再也沒有人能絕對定義，哪個角色應該怎麼做才對。現代教育推廣親師生合作，卻難以明確規範各個角色應有的份際，也就模糊化了權利與義務的共識。任誰都希望擁有受尊重與保護的個人界限；然而，當親師生彼此的定位與角色期待，愈來愈能自由發揮，也就愈來愈難協調，比如，時聞學生拍下老師上課言行傳上網、老師很難拒絕下班後的親師溝通、不同家長的教育理念形成多重教學束縛，無形中增加教育現場的關係緊繃。

強弱無恆：現代社會追求的多元，愈來愈尊重每一個人的感受與差異；人手一機、人人可成自媒體的時代，讓每個人都更容易表達自身感受與立場。傳統以為享有權力優勢的老師與家長，或被需要保護的學生，如今也非必然。當一個校園衝突事件發生時，若社會以傳統的強弱關係理解衝突，忽視不斷在變化中的權力消長關係，可能委屈或漠視了任何一方的困境，埋下新的誤解。

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淨零迷思：強欺弱確實不可取，被人欺負的當下，誰都難以承受。給孩子一個安全無虞的學習成長環境，是社會的責任；給教師一個有尊嚴的教學環境，也是社會的責任。我們積極追求霸凌零容忍，有可能過度放大檢視人性必然的不完美。當所有衝突都被快速納入體制定義的標準衡量時，有沒有可能誤傷了還沒留意到的人性脆弱？現行的爭議事件調查與處理程序，常讓相關人陷入長時間耗損；最終的判斷裁決，也未必總能承接事件的複雜與相關人處境。給孩子一個安全無虞的學習成長環境，是社會的責任；給教師一個有尊嚴的教學環境，也是社會的責任；示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照，教育局提供）

霸凌二字很有力，卻也容易讓人快速進入強弱的想像，無視其隱含的權力消長變化、個人生活困境與社會角色期待。有沒有比霸凌更能接住所有當事人的詞，更能真實傳達人與人之間，不只是單一的強弱對立？更能同理每一刻處在委屈的不同角色？更能喚醒每個人互相尊重的社會職責？

觀看校園悲劇新聞，我們更需要的，或許是先讓出空間給事件當事人修復，也讓社會有機會重新尋思真實生活中的人際盲點，更願意深入理解彼此的處境，提高應對衝突的韌性，讓校園多元共融不只是口號。

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（作者為家管）

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