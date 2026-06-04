自由開講》AI開始長出實體 台灣別只守晶片

◎ 廖明輝

當美中AI競逐從生成文字、影像與程式碼，開始走向在工廠搬運、在病房照護、在倉儲巡檢、在家庭協助生活起居的「實體AI」，全球科技競賽將進入新轉折。Google將通用人工智慧（AGI）視為在廣泛認知任務接近或超越人類能力的系統，但真正改變產業結構的不只是會思考的「大腦」，而是能感知、移動、操作、學習並承擔風險的「身體」。在下一階段的AI革命，不會只發生在雲端機房，而會走進每一條產線、每一座倉庫與每一個缺工現場。

美國特斯拉Optimus機器人與中國宇樹機器人之所以受到關注，不只是因為它們外型吸睛，而是因為人形機器人已從展示品開始進入量產規劃。特斯拉試圖把汽車製造、電池、AI訓練與機器人整合為同一套平台；宇樹則憑藉中國供應鏈與成本優勢，快速把G1、H1等人型機器人產品推向開發者、研究機構與商業市場。

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美國特斯拉Optimus機器人。（路透檔案照）

AI衝擊將不再只限於白領知識工作，也將重塑藍領現場。未來十年，髒亂、辛苦、危險的3K工作及重複單調的搬運、巡檢與基層服務將率先被人機協作重新分配。生產力或許會上升，但是就業焦慮、技能落差與分配不均也會同步放大。在美中科技競逐新戰場，美國握有高階晶片、基礎模型、雲端平台、出口管制與AI風險管理框架，守住「大腦」制高點；中國則把具身智慧、人形機器人與智慧製造納入政策、標準與地方產業布局，試圖以電動車、電子零組件、馬達、感測器與製造規模，搶占「身體」量產優勢。美國要管住AI算力與規則，中國要把AI塞進機器與工廠；兩者競爭的不是單一產品，而是下一代實體經濟的作業系統。

台灣若仍只把自己定位為半導體先進製程與代工基地將低估這場變局。台積電的2奈米、CoWoS與SoIC先進封裝，仍是全球AI供應鏈最關鍵節點；但當實體AI開始出現，晶片將只是起點而不會是終點。真正的競爭力將來自誰能把晶片、模組、感測、伺服器、散熱、電源、精密機械、機器人關節、控制軟體、場域資料與安全驗證串接成完整系統。台灣若只賣零組件，就會被鎖在供應鏈中段；但若能輸出系統整合方案、驗證服務與可信AI機器人平台，才有機會從代工者變成規格定義者。

因此，台灣發展實體AI與AI機器人，可以從以下幾個方向實行：

首先，不是喊口號而是建立國家級場域

半導體廠、電子組裝廠、醫院、長照機構、物流中心、港口與公共安全系統，都應成為具身智慧測試場。只有在真實環境累積任務資料、失敗案例與安全邊界，台灣才可能訓練出符合產業需求的機器人大腦，而不是永遠替別人的機器人供應零件。

醫院可以成為台灣發展實體AI與AI機器人的測試場。（資料照）

其次，補強機電整合與軟體平台弱點

台灣有資通訊、伺服器、工具機、馬達、減速機、感測器與協作機器人基礎，但缺乏跨產業整合的總體設計者。政府應把半導體優勢外溢到機器人產業，推動AI機器人關鍵模組、邊緣運算控制器、機器視覺、觸覺感測、電池管理與安全控制標準化，讓中小企業能夠接入共同平台而非各自閉門造車。

最後，則是把治理做成競爭力

實體AI一旦進入工廠與家庭，風險不只是資料外洩，還包括碰撞傷害、責任歸屬、勞動替代與演算法歧視。台灣推動《人工智慧基本法》不能只停留在政策宣示，更須落實風險分級、測試認證、事故通報與資料治理。誰能夠提供可信、安全、可驗證的人機協作制度，誰就能在國際市場取得信任溢價。

AGI競賽最後不會只問誰的模型最強，也會問誰能把AI可靠地裝進機器並帶進現場。美國守大腦，中國拚身體，台灣不能只守晶圓。台灣必須把半導體優勢擴散為實體AI生態系，從晶片製造走向機器人系統，從零組件出口走向模組、系統整合與驗證服務輸出。當AI開始長出身體，台灣若不能定義身體的關節、神經與安全規則，就只能在下一輪科技秩序繼續替別人代工打造骨架，將失去定義未來的資格。

台灣必須把半導體優勢擴散為實體AI生態系，從晶片製造走向機器人系統；示意圖。（歐新社檔案照）

（作者為工業管理博士，前荷蘭外商廠長）

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