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自由開講》讓祖父母也能請陪產假

2026/06/05 07:30

◎ 尤天鳴

總統賴清德推出「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，提出婚假由8天增至14天、產假由8週延長至12週、陪產假由7天增加至14天，且新增假期薪資由政府補貼，讓不少民眾直呼是有感利多的政策。（資料照）總統賴清德推出「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，提出婚假由8天增至14天、產假由8週延長至12週、陪產假由7天增加至14天，且新增假期薪資由政府補貼，讓不少民眾直呼是有感利多的政策。（資料照）

賴總統公布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，提出婚假由八天增加至十四天、產假由八週延長至十二週、陪產假由七天增加至十四天，且新增假期薪資由政府補貼。這些政策展現政府正視少子化問題的決心，也讓社會看見建立友善職場與育兒環境的努力，值得肯定。

然而，若要真正落實「家庭支持」，現行陪產假制度仍有進一步調整空間。筆者建議，政府應將「產婦或其配偶的父母」納入可申請陪產假的範圍，使祖父母在子女生產期間，也能依法請假協助照顧家庭。

現實生活中，新生兒照顧往往不是單靠夫妻兩人即可負擔。尤其許多年輕家庭面臨高工時、雙薪家庭與托育資源不足等壓力，孩子出生後，最常提供實際協助的，正是雙方父母。從陪同生產、產後照顧、採買三餐，到協助夜間照護與接送，祖父母往往扮演不可或缺的角色。特別是在剖腹產、高齡生產或產後恢復較慢的情況下，長輩的支持更直接影響產婦身心健康。

目前，許多長輩即使有協助照顧新生兒的需求，也只能自行請特休、事假，甚至被迫放棄工作收入。這不僅忽略了祖父母在育兒體系中的功能，也與政府強調的「家庭支持」理念有所落差。若能適度開放產婦或配偶父母申請一定天數的陪產假，例如三至五天，將有幾項正面效益

第一，可減輕新手父母壓力，降低產後憂鬱與家庭衝突風險

第二，能讓家庭成員共同分擔育兒責任，建立更穩定的支持網絡

第三，也有助於改善年輕世代對生育的焦慮感，提升生育意願。

當政府願意讓祖父母也成為制度支持的一環，台灣才能逐步建立更完整、更有人情味的家庭支持體系。

若能適度開放產婦或配偶父母申請一定天數的陪產假，將有3個正面效益：減輕新手父母壓力、建立更穩定的育兒照護網絡，以及提升年輕世代生育意願；示意圖。（圖取自freepik）若能適度開放產婦或配偶父母申請一定天數的陪產假，將有3個正面效益：減輕新手父母壓力、建立更穩定的育兒照護網絡，以及提升年輕世代生育意願；示意圖。（圖取自freepik）

（作者為大學助理教授）

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