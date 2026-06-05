自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從派系整隊到權力定錨：民進黨2026黨職改選背後的政治訊號

2026/06/05 11:30

◎ 蕭錫惠

民進黨2026年兩年一度的黨職改選，表面上是地方主委與全國黨代表改選，實際上，卻是2026九合一地方大選前的一次權力重整與派系盤點。

5月24日的投票結果，不只選出22個縣市黨部主委，也同步選出新一屆全國黨代表。而這些黨代表，正是未來民進黨中央權力結構的第一把鑰匙。

從這次結果可以看見，民進黨內部正出現明顯世代交替。

包括台北市由吳沛憶、高雄市由黃捷、新北市由蘇巧慧等較年輕世代接掌地方黨部，代表民進黨正提前布局2026與2028的中長期政治接班。

自由開講》從派系整隊到權力定錨：民進黨2026黨職改選背後的政治訊號台北市由吳沛憶、高雄市由黃捷、新北市由蘇巧慧等較年輕世代接掌地方黨部。（取自立法委員黃捷臉書粉專）
但真正激烈的，並不只是表面的地方主委之爭，而是背後的派系動員與全代會席次布局。

尤其台南市主委選舉競爭最為激烈，林志展僅以38票差距擊敗郭國文，反映出台南作為賴清德本命區，各派系對基層代表席次的高度重視

因為民進黨真正的核心權力運作方式是：全國黨代表選出中央執行委員，中執委再互選中央常務委員。

也就是說，5月的地方與黨代表選舉，其實只是7月中央權力改組的前哨戰。而7月即將舉行的全代會，才是真正決定民進黨未來權力結構的關鍵戰場。

南市副議長林志展角逐參選民進黨南市黨部主委勝出。（南市副議長林志展服務處提供）南市副議長林志展角逐參選民進黨南市黨部主委勝出。（南市副議長林志展服務處提供）中央常務委員會長期是民進黨最核心的決策中樞，包含重大政策、選舉提名與黨務協調，幾乎都由中常會主導。因此，各派系在地方拿下多少黨代表席次，最後都將直接影響中執委與中常委的分配。

2026年的特殊性在於：這是賴清德兼任黨主席後，第一次完整主導的中央權力重整。

因此，7月全代會除了是派系實力盤點，更是在檢驗賴清德對黨內的實際掌控能力。

另一個外界較少注意，但實際影響力極大的，則是中央評議委員會。中評會掌握黨紀處分權，包括停權、除名與違紀參選處理。未來地方提名競爭勢必更加激烈，中評會的角色也可能比過去更加敏感。

而這次海外黨部改選，也出現一個極具象徵性的訊號。

民進黨美東黨部由旅美台僑蘇春槐當選主委，而他正是全球AI晶片龍頭AMD董事長暨執行長蘇姿丰的父親。

民進黨美東黨部由旅美台僑蘇春槐當選主委，而他正是全球AI晶片龍頭AMD董事長暨執行長蘇姿丰的父親。（資料照）民進黨美東黨部由旅美台僑蘇春槐當選主委，而他正是全球AI晶片龍頭AMD董事長暨執行長蘇姿丰的父親。（資料照）某種程度上，這也反映出台灣政治正逐漸與全球科技供應鏈、海外僑界與AI產業產生更深連結。

當民進黨逐漸從「運動型政黨」走向「長期執政型政黨」，派系競爭也開始從理念路線，逐漸轉向資源與接班布局。

真正困難的，往往不是取得權力。而是長期執政後，是否仍能維持最初改革自己的能力。

所有長期執政的政黨，最後都必須面對同一個問題：如何在掌握權力之後，仍願意接受監督、持續改革，甚至改革自己。

許多民主政黨真正的危機，往往不是敗選。而是長期執政後，逐漸失去與社會對話的能力。當任何政黨開始習慣權力，改革就可能逐漸從理想，慢慢變成口號。

5月的地方主委與黨代表選舉，是基層戰力的整隊。而7月的中執委、中常委、中評委改選，才是真正的中央權力定錨。

自由開講》從派系整隊到權力定錨：民進黨2026黨職改選背後的政治訊號民進黨2年1次的黨職改選於5月24日舉行，是基層戰力的整隊。（資料照）
（作者為民進黨美東黨部前評議委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書