自由開講》從派系整隊到權力定錨：民進黨2026黨職改選背後的政治訊號

◎ 蕭錫惠

民進黨2026年兩年一度的黨職改選，表面上是地方主委與全國黨代表改選，實際上，卻是2026九合一地方大選前的一次權力重整與派系盤點。

5月24日的投票結果，不只選出22個縣市黨部主委，也同步選出新一屆全國黨代表。而這些黨代表，正是未來民進黨中央權力結構的第一把鑰匙。

請繼續往下閱讀...

從這次結果可以看見，民進黨內部正出現明顯世代交替。

包括台北市由吳沛憶、高雄市由黃捷、新北市由蘇巧慧等較年輕世代接掌地方黨部，代表民進黨正提前布局2026與2028的中長期政治接班。

台北市由吳沛憶、高雄市由黃捷、新北市由蘇巧慧等較年輕世代接掌地方黨部。（取自立法委員黃捷臉書粉專）

但真正激烈的，並不只是表面的地方主委之爭，而是背後的派系動員與全代會席次布局。

尤其台南市主委選舉競爭最為激烈，林志展僅以38票差距擊敗郭國文，反映出台南作為賴清德本命區，各派系對基層代表席次的高度重視。

因為民進黨真正的核心權力運作方式是：全國黨代表選出中央執行委員，中執委再互選中央常務委員。

也就是說，5月的地方與黨代表選舉，其實只是7月中央權力改組的前哨戰。而7月即將舉行的全代會，才是真正決定民進黨未來權力結構的關鍵戰場。

南市副議長林志展角逐參選民進黨南市黨部主委勝出。（南市副議長林志展服務處提供）中央常務委員會長期是民進黨最核心的決策中樞，包含重大政策、選舉提名與黨務協調，幾乎都由中常會主導。因此，各派系在地方拿下多少黨代表席次，最後都將直接影響中執委與中常委的分配。

2026年的特殊性在於：這是賴清德兼任黨主席後，第一次完整主導的中央權力重整。

因此，7月全代會除了是派系實力盤點，更是在檢驗賴清德對黨內的實際掌控能力。

另一個外界較少注意，但實際影響力極大的，則是中央評議委員會。中評會掌握黨紀處分權，包括停權、除名與違紀參選處理。未來地方提名競爭勢必更加激烈，中評會的角色也可能比過去更加敏感。

而這次海外黨部改選，也出現一個極具象徵性的訊號。

民進黨美東黨部由旅美台僑蘇春槐當選主委，而他正是全球AI晶片龍頭AMD董事長暨執行長蘇姿丰的父親。

民進黨美東黨部由旅美台僑蘇春槐當選主委，而他正是全球AI晶片龍頭AMD董事長暨執行長蘇姿丰的父親。（資料照）某種程度上，這也反映出台灣政治正逐漸與全球科技供應鏈、海外僑界與AI產業產生更深連結。

當民進黨逐漸從「運動型政黨」走向「長期執政型政黨」，派系競爭也開始從理念路線，逐漸轉向資源與接班布局。

真正困難的，往往不是取得權力。而是長期執政後，是否仍能維持最初改革自己的能力。

所有長期執政的政黨，最後都必須面對同一個問題：如何在掌握權力之後，仍願意接受監督、持續改革，甚至改革自己。

許多民主政黨真正的危機，往往不是敗選。而是長期執政後，逐漸失去與社會對話的能力。當任何政黨開始習慣權力，改革就可能逐漸從理想，慢慢變成口號。

5月的地方主委與黨代表選舉，是基層戰力的整隊。而7月的中執委、中常委、中評委改選，才是真正的中央權力定錨。

民進黨2年1次的黨職改選於5月24日舉行，是基層戰力的整隊。（資料照）

（作者為民進黨美東黨部前評議委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法