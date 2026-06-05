自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「自願併入」不是一加一 而是併吞台灣民主自由

2026/06/05 16:00

◎ 趙靖心

「川習會」後，外界普遍關注的，是台海局勢是否因此降溫。然而，美國國務卿魯比歐接受媒體專訪時，真正釋出的核心訊號，並不是「中國何時武統台灣」，而是北京更希望台灣最終走向「自願併入」，這番談話看似平靜，實際上卻是對台灣最直接、也最危險的警告！

「川習會」後，外界普遍關注的，是台海局勢是否因此降溫。（美聯社檔案照）「川習會」後，外界普遍關注的，是台海局勢是否因此降溫。（美聯社檔案照）北京真正追求的，不只是透過飛彈與軍艦奪取台灣，而是要讓台灣社會在長期認知作戰、輿論滲透、心理施壓與政治分化中，逐漸失去抵抗意志，最終在內部瓦解之下，親手放棄自己的民主制度與自由生活。換言之，中共真正想完成的，是讓台灣人民逐漸相信「被統一，其實也沒有關係」。

當前台灣社會有部分人士仍將「和平統一」視為兩岸關係中的某種理性選項，甚至誤判只要沒有戰爭，就不必付出重大代價。但必須看清的是，兩岸所謂「合併」，從來不是一加一的行政整合，而是極權制度徹底吞沒民主制度的政治結果，一旦兩岸合併，不可能同時保有兩套價值體系，最後只會剩下一種制度，而從中共治理香港、新疆與西藏的經驗觀察，被保留下來的，絕不可能是台灣現有的自由民主制度。

台灣若被中國併吞，改變的絕不只是國旗、護照或名稱，而是整套政治制度與生活方式的重新建構，屆時失去的，不是形式上的主權，而是選舉制度、新聞自由、司法獨立、言論空間，以及人民決定自身未來的權利。更重要的是，在中共體制下，所謂「自治」從來不是人民的基本權利，而是隨時可以收回的行政授權。

在中共眼中，真正需要被「改造」的，是早已習慣民主自由的台灣人民，顯示北京真正的目標，不只是取得台灣的領土，而是徹底改造台灣人的思想與身分認同。（路透檔案照）在中共眼中，真正需要被「改造」的，是早已習慣民主自由的台灣人民，顯示北京真正的目標，不只是取得台灣的領土，而是徹底改造台灣人的思想與身分認同。（路透檔案照）更值得警惕的是，根據澳洲智庫「洛伊國際政策研究所」與美國智庫「蘭德公司」最新研究，中共若成功併吞台灣，極可能推動的並非外界想像中的「維持現狀」，而是高強度政治整肅、忠誠審查、教育改造與全面監控，因為在中共眼中，真正需要被「改造」的，是早已習慣民主自由的台灣人民，顯示北京真正的目標，不只是取得台灣的領土，而是徹底改造台灣人的思想與身分認同。

台灣今日擁有的民主與自由，從來不是憑空而來，而是先賢以鮮血、抗爭與一次次選票，艱難換來的民主成果，也正因如此，若社會開始輕忽自由、習慣妥協民主時，真正被摧毀的，將不只是制度本身，而是一整個世代對民主文明的信仰與堅持。

（作者為文字工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書