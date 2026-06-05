自由開講》「自願併入」不是一加一 而是併吞台灣民主自由

◎ 趙靖心

「川習會」後，外界普遍關注的，是台海局勢是否因此降溫。然而，美國國務卿魯比歐接受媒體專訪時，真正釋出的核心訊號，並不是「中國何時武統台灣」，而是北京更希望台灣最終走向「自願併入」，這番談話看似平靜，實際上卻是對台灣最直接、也最危險的警告！

「川習會」後，外界普遍關注的，是台海局勢是否因此降溫。（美聯社檔案照）北京真正追求的，不只是透過飛彈與軍艦奪取台灣，而是要讓台灣社會在長期認知作戰、輿論滲透、心理施壓與政治分化中，逐漸失去抵抗意志，最終在內部瓦解之下，親手放棄自己的民主制度與自由生活。換言之，中共真正想完成的，是讓台灣人民逐漸相信「被統一，其實也沒有關係」。

當前台灣社會有部分人士仍將「和平統一」視為兩岸關係中的某種理性選項，甚至誤判只要沒有戰爭，就不必付出重大代價。但必須看清的是，兩岸所謂「合併」，從來不是一加一的行政整合，而是極權制度徹底吞沒民主制度的政治結果，一旦兩岸合併，不可能同時保有兩套價值體系，最後只會剩下一種制度，而從中共治理香港、新疆與西藏的經驗觀察，被保留下來的，絕不可能是台灣現有的自由民主制度。

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台灣若被中國併吞，改變的絕不只是國旗、護照或名稱，而是整套政治制度與生活方式的重新建構，屆時失去的，不是形式上的主權，而是選舉制度、新聞自由、司法獨立、言論空間，以及人民決定自身未來的權利。更重要的是，在中共體制下，所謂「自治」從來不是人民的基本權利，而是隨時可以收回的行政授權。

在中共眼中，真正需要被「改造」的，是早已習慣民主自由的台灣人民，顯示北京真正的目標，不只是取得台灣的領土，而是徹底改造台灣人的思想與身分認同。（路透檔案照）更值得警惕的是，根據澳洲智庫「洛伊國際政策研究所」與美國智庫「蘭德公司」最新研究，中共若成功併吞台灣，極可能推動的並非外界想像中的「維持現狀」，而是高強度政治整肅、忠誠審查、教育改造與全面監控，因為在中共眼中，真正需要被「改造」的，是早已習慣民主自由的台灣人民，顯示北京真正的目標，不只是取得台灣的領土，而是徹底改造台灣人的思想與身分認同。

台灣今日擁有的民主與自由，從來不是憑空而來，而是先賢以鮮血、抗爭與一次次選票，艱難換來的民主成果，也正因如此，若社會開始輕忽自由、習慣妥協民主時，真正被摧毀的，將不只是制度本身，而是一整個世代對民主文明的信仰與堅持。

（作者為文字工作者）



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