自由開講》從馬辦家變看台商現金饋贈與年終獎金的脫法狡辯

◎ 陳裕翔

金錢不入公帳、發放現金不報稅的政治特權，正無情地踐踏著台灣社會的租稅公平，而涉案的政治人物卻往往將其包裝為用於公務的合法贈與，讓市井小民在五月報稅季反覆受創。當法律與稅捐機關允許公眾人物能草率將大筆現金私下分發、甚至公然指導員工逃漏稅時，真是對中華民國萬萬稅與法治國原則的巨大嘲弄。

在台灣，不論是政黨、基金會或政治人物，其收受的每一筆資金流向都有著嚴格的法律規範。緣起於多年來《政治獻金法》與《所得稅法》的逐步完善，目的就是為了建立透明、乾淨的政商基本紀律，避免地下金流成為利益輸送的溫床。但因馬英九基金會前執行長蕭旭岑等人與台商手捧百萬現金的照片曝光，爆出2025年終首度改用現金發放、甚至交代員工這是台商捐款、不能繳稅的醜聞，才扯出了這套假借私人饋贈、實質集體逃稅的假合法、真脫法制度。

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前馬英九基金會執行長蕭旭岑（左）與台商韓螢煥（右）捧著大筆現金合影。（資料照）

後來，涉案人面對查帳的辯詞卻令人無比惱火。他們辯稱這筆百萬元現金是給馬英九個人的私人饋贈，在法律與會計定義上本來就不用進入基金會的公帳，甚至宣稱只要在每人每年贈與免稅額內，就不用課徵贈與稅。這種試圖用消極的免稅額限度來掩蓋實質弊端的說法，完全遭到了法學者的痛批。原因在於他們把不同法律樣態的資金混在一起談，企業或台商對個人的捐款，本質上就是贈與，收受後私下以現金發給員工當作年終和績效獎金，在《所得稅法》上這就是員工的薪資所得，依法必須扣繳並申報所得稅。這樣的私人錢辯詞顯然是應付而已；況且在五月份市井小民被所得稅課得無所遁逃之際，國民黨高層與幕僚卻能臉不紅氣不喘地澄清只要是企業對個人捐款，就可以既不入公帳、又不用個人申報，還可以私下分一分不用繳稅，這種特權特例的粗糙認定，叫辛勤納稅的民眾如何聽得下去？

但也有人表示政治人物幫忙募款，用現金發給隨扈幕僚當獎金，又能在乎多少稅金？這就要回到我國長年建立的財政紀律與租稅正義本質。台灣的稅務稽徵對一般受薪階級極其嚴苛，每分每秒的薪資轉帳都無所遁逃，因為這攸關國家發展的公平底線。如果因為是台商對個人的私人款項，就能完全跳過基金會財政監督，甚至演變成規避所得稅的地下小金庫，那無異於是在合法的租稅制度上，砸出了一個巨大的特權黑洞。

既然捍衛租稅公平與打擊地下不法金流是國家目標，行政院就有必要讓財政部國稅局、法務部與金管會一起動起來。打擊逃漏稅源頭之外，也要讓稅稅制度成為完善後盾。而在這次家變中發生的國家級漏洞，由涉案政治人物一手主導的現金發放、免稅獎金的粗糙認定，間接釀成了脆弱的財政紀律環境，一遇到境外或特定台商捧著大筆現金上門的樣態就束手無策，造成社會公平正義的動盪。

政治獻金與私人饋贈的適格認定，不應只是消極的年限或金額到就好，還應要有嚴謹、差異化的查核，甚至是財政部、國稅局的主動立案調查作為前提，以及科學、金流的嚴格追蹤，才能是合法合規的資金往來，不然就一輩子都必須面臨補稅與行政處分。這樣的政策工作跟法規範強化，並非單一稅捐機關就可以做到，跨部會的協作，官方與法學界、民間路權與租稅倡議團體的溝通討論，才是對抗政治逃漏稅的制度性解方。如果稅捐機關連政治人物都公然自白違法到這種程度了都不去處理，那稅捐機關乾脆關門去睡算了！

政治獻金與私人饋贈的適格認定，需要財政部、國稅局的主動立案調查作為前提，以及科學、金流的嚴格追蹤，才能是合法合規的資金往來。（資料照）

（作者從事資訊業）

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