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自由開講》當記憶褪色時 溫柔是回家的路

2026/06/07 08:30

◎ 蘇緯政

近期，前總統馬英九先生親屬聲請輔助宣告的相關報導，引發外界對高齡照護、意思能力與失智議題的討論。然而，公共討論不應停留在對個人健康的揣測，更應看見台灣失智人口攀升的現實。隨著台灣邁入超高齡社會，失智症已不只是少數家庭默默承受的痛，而是政府、社區與每個家庭都可能面對的難題。衛福部調查顯示，我國65歲以上長者失智症盛行率約8%，相當於每12位長者中，就有1位可能罹患失智症，且年齡越高，風險也越高。失智症，早已成為台灣無法迴避的長照挑戰。

前總統馬英九先生親屬聲請輔助宣告的相關報導，引發外界對高齡照護、意思能力與失智議題的討論。（資料照）前總統馬英九先生親屬聲請輔助宣告的相關報導，引發外界對高齡照護、意思能力與失智議題的討論。（資料照）失智症是一種疾病，並非正常老化，更不是單純的「比較健忘」。失智者可能反覆詢問同一個問題，忘記剛說過的話，將物品放錯地方，甚至叫錯親人的名字；有人逐漸無法處理帳務、按時服藥與日常採買，也可能在熟悉的路口迷失方向，或因忘記關瓦斯而引發危險。最令家屬心疼的，往往是情緒與行為的改變，原本溫和慈祥的長輩，可能變得焦躁、易怒、猜疑，誤會家人偷拿東西；也有人日漸沉默退縮，失去生活熱情。失智帶走的，不只是記憶，也可能悄悄改變一個人的生活能力、情緒反應與熟悉模樣。

當家人開始出現失智症狀時，不應逃避、否認或彼此責怪，而應儘早陪同就醫評估，瞭解病程，並一起擬定可行的照顧安排。雖然失智症通常難以完全治癒，但透過適當的醫療、復能活動、規律生活與穩定照護，仍有助於延緩退化。面對失智者反覆提問、堅持錯誤記憶時，家人容易脫口而出：「剛才不是問過了嗎？」然而，爭辯喚不回記憶，只會加深對方的慌張。真正有幫助的，是先接住對方的情緒，放慢語速，耐心傾聽，再引導他回到安全、穩定的狀態。

面對失智，家庭也應及早調整照顧方式，包括建立規律作息、協助用藥與金錢管理、固定常用物品的位置，並規劃防跌、防走失的居家環境；示意圖。（圖取自freepik）面對失智，家庭也應及早調整照顧方式，包括建立規律作息、協助用藥與金錢管理、固定常用物品的位置，並規劃防跌、防走失的居家環境；示意圖。（圖取自freepik）面對失智，家庭也應及早調整照顧方式，包括建立規律作息、協助用藥與金錢管理、固定常用物品的位置，並規劃防跌、防走失的居家環境。照顧失智者是一條漫長的路，不能只靠一個人苦撐，而需要家庭分工，也需要社區與制度共同承擔。家屬應善用失智共同照護中心、社區據點、日間照顧、喘息服務與照顧訓練等資源，也可結合科技輔具、防走失通報機制與鄰里協助，讓失智者在熟悉的生活圈中，仍能被看見、理解與支持。

失智也許會帶走一個人的記憶，卻不代表他失去了感受愛與尊重的能力。對失智者而言，最需要的從來不是催促、責備與標籤，而是理解、包容與陪伴。當最愛的親人逐漸遺忘這個世界，我們更應放慢腳步，用耐心取代不耐，用傾聽取代指責，用陪伴取代放棄。學習接受，並非消極認命，而是真正理解疾病；願意陪伴，也不只是沉重責任，更是文明社會最基本的溫柔。面對失智，沒有人是局外人。共同打造有溫度、有尊嚴的失智友善台灣，刻不容緩。

（作者是大學講師、前立法院院長秘書）

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