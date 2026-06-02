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李忠憲的思考》Puma Shen與蔣萬安：名字、血緣與做自己的勇氣

我覺得台北市長選舉很有趣，蔣萬安這個人，大家對他的印象最特別的就是，被他老頭子章孝嚴把他的姓從章改成蔣，章孝嚴兄弟章孝慈，沒有把姓改成蔣，蔣萬安的堂兄弟也沒有改他們的姓。蔣萬安利用蔣介石、蔣經國的黨國貴族紅利，對照一個像沈伯洋這樣毫不在乎收養女兒，只重實質感情，不重血緣的人，真是一個非常有趣的對比。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2026/06/02 21:00

◎ 李忠憲

我平常都穿著T恤、短褲和像拖鞋的Crocs，很少穿什麼正式的服裝。只要我穿西裝打領帶，通常都是非常正式的場合。

有次在穿西裝、打領帶這樣的場合，和外國人一起開會，大家都講英文，看到有個人前面的牌子竟然寫上Puma Shen，我從來沒有看過台灣有人這樣。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）以英文名Puma Shen參加國際會議。（資料照）民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）以英文名Puma Shen參加國際會議。（資料照）那時候有種奇怪的感覺，首先覺得自己怎麼沒有那麼酷，名牌上寫著Jung-Shian Li，實在有夠遜。

那一天我完全沒有準備，隨隨便便胡扯講一些英文，在Puma講完之後的休息時間，有個好像工作人員的女生跑過來跟我講，她都有在看我的文章，不過看我今天的表現，好像有點跟以前不一樣 （其實她是要說怎麼講的支支吾吾那麼爛），我突然覺得很尷尬，只好勉強地說，不能表現得太好，表現太好事情就會很多，爛爛的就好。

那天我們講完這一段話，正好抬頭看向沈伯洋，真的很好笑。結果沈伯洋今天要選台北市長了，人真的不能表現太好，哈哈哈。

我覺得台北市長選舉很有趣，蔣萬安這個人，大家對他的印象最特別的就是，被他老頭子章孝嚴把他的姓從章改成蔣，章孝嚴兄弟章孝慈，沒有把姓改成蔣，蔣萬安的堂兄弟也沒有改他們的姓。

台北市長蔣萬安這個人，大家對他的印象最特別的就是，被他父親章孝嚴把他的姓從章改成蔣。（資料照）台北市長蔣萬安這個人，大家對他的印象最特別的就是，被他父親章孝嚴把他的姓從章改成蔣。（資料照）蔣萬安利用蔣介石、蔣經國的黨國貴族紅利，對照一個像沈伯洋這樣毫不在乎收養女兒，只重實質感情，不重血緣的人，真是一個非常有趣的對比。

想想會議那天，我看著名牌上的Puma Shen，忍不住覺得有趣。有人把自己活成一個品牌，有人把自己活成一種態度，而我則盯著自己那塊寫著Jung-Shian Li的名牌，想著原來名字這種東西，從來不只是識別身分的符號。

有些人努力從血緣中尋找意義，希望透過祖先、家族或姓氏獲得認同；有些人則相信，一個人的價值來自他的選擇、信念與行動，而非戶籍謄本上的那幾個字。

章孝嚴改姓蔣後，讓蔣萬安可利用蔣介石、蔣經國的黨國貴族紅利。（資料照）章孝嚴改姓蔣後，讓蔣萬安可利用蔣介石、蔣經國的黨國貴族紅利。（資料照）前者追尋的是繼承而來的身分，後者追尋的是親手創造的自我。

希臘德爾斐神殿刻著「認識你自己」，兩千多年來始終沒有過時。因為人生最困難的問題，從來不是別人是誰，而是自己究竟是誰。

王爾德說：「做自己，因為其他人都已經有人做了。」

這句話之所以歷久彌新，正是因為大多數人終其一生都在模仿、追逐或依附，真正能夠坦然接受自己的人反而少見。

章孝嚴改姓蔣後，讓蔣萬安可利用蔣介石、蔣經國的黨國貴族紅利。（資料照）章孝嚴改姓蔣後，讓蔣萬安可利用蔣介石、蔣經國的黨國貴族紅利。（資料照）台北市長選舉真正有趣的地方，不在於候選人的家世背景，而在於選民如何回答同一個古老的問題：我們究竟比較欣賞一個人「來自哪裡」，還是一個人「成為了什麼」？

而這個答案，最後反映的其實不是候選人，而是台北這座城市希望自己成為什麼樣子。

（AI資訊指的是這張字卡）

台北市長選舉真正有趣的地方，不在於候選人的家世背景，而在於選民如何回答同一個古老的問題：我們究竟比較欣賞一個人「來自哪裡」，還是一個人「成為了什麼」？（取自貼文）台北市長選舉真正有趣的地方，不在於候選人的家世背景，而在於選民如何回答同一個古老的問題：我們究竟比較欣賞一個人「來自哪裡」，還是一個人「成為了什麼」？（取自貼文）（作者為資安學者，本文僅代表作者個人意見，與任教單位無關。）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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