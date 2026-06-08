自由開講》禁加味菸拖延 學生先付健康代價

◎ 再米

民團批評禁加味菸公告延宕四十個月，國健署回應相關措施目標今年公告。這句話缺少日期、範圍與執行方法，無法回應青少年風險。菸害防制法修正後，電子煙已遭禁止，加熱菸有條件通過。法律既然已給衛福部與國健署權限，行政就不該讓市場先替學生安排第一口。

菸害防制法修正後，電子煙已遭禁止，加熱菸有條件通過。法律既然已給衛福部與國健署權限，行政就不該讓市場先替學生安排第一口；示意圖，圖中產品與本文無關。（資料照）加味菸會把菸草刺激感藏在水果、糖果、薄荷與巧克力等風味裡。青少年第一次接觸時，常先看到口味、社交與潮流包裝，健康風險被商品設計淡化。民團指出，近九成青少年吸菸者首次嘗試的是加味菸。若公告只列少數添加物，業者仍可能換成其他成分做出相近風味，公告就會落在商品變形之後。

國健署曾兩度預告，從四大類口味改為二十七種口味添加物，並表示已蒐集逾一萬三千則意見。主管機關若仍以審慎為由，就該交代最後版本是否以「除菸草原味外禁止加味」為原則，加味加熱菸如何下架，網路行銷由誰查核，地方稽查面對換名產品時如何認定。

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北市查獲依托咪酯案件增加，未成年涉毒個案也出現透過電子煙吸食的情形；示意圖。（資料照）北市查獲依托咪酯案件增加，未成年涉毒個案也出現透過電子煙吸食的情形。這些地方資料不能直接替代全國調查，卻足以提醒中央，校園面對的是加味、載具、毒品與網路販售交錯的情境。中央公告慢一步，學校、家長、警政與衛生單位就會在商品流通後才補救。

衛福部與國健署不能只把「今年公告」當成回答。禁加味菸屬於青少年成癮入口的第一道關卡；行政程序再拖下去，學生就會替主管機關的遲疑承擔健康風險。

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（作者為退休人士）

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