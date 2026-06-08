自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》禁加味菸拖延 學生先付健康代價

2026/06/08 08:00

◎ 再米

民團批評禁加味菸公告延宕四十個月，國健署回應相關措施目標今年公告。這句話缺少日期、範圍與執行方法，無法回應青少年風險。菸害防制法修正後，電子煙已遭禁止，加熱菸有條件通過。法律既然已給衛福部與國健署權限，行政就不該讓市場先替學生安排第一口。

菸害防制法修正後，電子煙已遭禁止，加熱菸有條件通過。法律既然已給衛福部與國健署權限，行政就不該讓市場先替學生安排第一口；示意圖，圖中產品與本文無關。（資料照）菸害防制法修正後，電子煙已遭禁止，加熱菸有條件通過。法律既然已給衛福部與國健署權限，行政就不該讓市場先替學生安排第一口；示意圖，圖中產品與本文無關。（資料照）加味菸會把菸草刺激感藏在水果、糖果、薄荷與巧克力等風味裡。青少年第一次接觸時，常先看到口味、社交與潮流包裝，健康風險被商品設計淡化。民團指出，近九成青少年吸菸者首次嘗試的是加味菸。若公告只列少數添加物，業者仍可能換成其他成分做出相近風味，公告就會落在商品變形之後。

國健署曾兩度預告，從四大類口味改為二十七種口味添加物，並表示已蒐集逾一萬三千則意見。主管機關若仍以審慎為由，就該交代最後版本是否以「除菸草原味外禁止加味」為原則，加味加熱菸如何下架，網路行銷由誰查核，地方稽查面對換名產品時如何認定。

北市查獲依托咪酯案件增加，未成年涉毒個案也出現透過電子煙吸食的情形；示意圖。（資料照）北市查獲依托咪酯案件增加，未成年涉毒個案也出現透過電子煙吸食的情形；示意圖。（資料照）北市查獲依托咪酯案件增加，未成年涉毒個案也出現透過電子煙吸食的情形。這些地方資料不能直接替代全國調查，卻足以提醒中央，校園面對的是加味、載具、毒品與網路販售交錯的情境。中央公告慢一步，學校、家長、警政與衛生單位就會在商品流通後才補救。

衛福部與國健署不能只把「今年公告」當成回答。禁加味菸屬於青少年成癮入口的第一道關卡；行政程序再拖下去，學生就會替主管機關的遲疑承擔健康風險。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書