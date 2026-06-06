綠學院》拿到這張虛擬電廠玩家能力地圖，投資AIDC穩賺不賠

兩岸正在能源轉型的半山腰，這條線以儲能做為分水嶺，因為鋰電池儲能技術較為複雜，又要能跟電網協作，技術能力是支撐你能留在行內的硬道理。這個階段已經懂儲能與整合的公司，虛擬電廠、微電網、智慧電網、甚至到小型核能SMR區域微電網，都攻頂有望；這個階段還不懂儲能的公司，大概就會掉隊了。

◎ 楊雅雲、楊貽叡

我們可以從目前儲能的競爭格局，推測出能源轉型的路徑圖，以及可能的發展方法論。今天這篇，將先說清楚目前的玩家，誰有機會、誰沒有機會、誰最危險。（取自貼文）紀錄片《造山者—世紀的賭注》刻劃出台灣半導體產業發展史，如果來拍一部台灣能源業的發展史紀錄片，應該多數行內人會同意從孫運璿運籌帷幄、指揮若定，如何在五個月內復原台灣80%的供電系統，打敗日本人預言的傳奇故事講起。

每個時代都有當下獨特的問題，需要那代人共同解決，我們這代，恰好趕上的是能源轉型，這個轉型大到連能源業都換上新標籤，成為新能源業。

從再生能源發展、集中到分散式發電、電業自由化，我們一路活在西方的敘事裡，行業內養成一批忠實的信徒，簡報的中文翻譯後面都緊跟著英文，聽到「虛擬電廠」、「電力交易資產平台」、「電力期貨市場」很酷炫的名詞就high了。

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盤點時代給出的兩個命題，兩岸可以共同梳理彼此的能源轉型發展路徑圖，提出另一條中庸的能源轉型發展方法論

中國與我們的電業治理邏輯比較相近，翻開兩岸能源轉型的路徑圖，再生能源、分散式發電這兩項沒毛病，大夥兒也都盡力做出一番成績，不過自由化就不一定了。電業自由化弄到最後，變成為了電力交易平台收入極大化的目標，每週上架一個新的電能商品隨便大家玩，遇到地震停電一度電變貴100倍；電網基礎建設水平停留在上一世紀，AI資料中心（AIDC）一開局就準備輸了。

自由化只是手段，我們真正需要的是可靠度高、低碳又便宜的電力系統。

如何不重蹈西方看似自由、實則更加不自由的覆轍，兩岸其實有條件走出一條不同的電力自由化發展道路。和中國新能源業的行內人討論後，我們覺得兩岸可以共同梳理彼此的能源轉型發展路徑圖，提出另一條中庸的能源轉型發展方法論。

盤點時代給我們的命題，其實就是兩個：

1.滿手再生能源，卻實現不了時代對於低碳的需求，遑論後面野心勃勃想要用電的電動車，以及AI用電巨獸，如何解題？

2.如何調度政府、企業、資本等最匹配的資源，挹注到催生新的營運模式？新能源業和其他產業不同的將是，靠著資本主義擅長的操作，催生不出另一家章魚能源。

兩岸正在能源轉型的半山腰，這條線以儲能做為分水嶺，因為鋰電池儲能技術較為複雜，又要能跟電網協作，技術能力是支撐你能留在行內的硬道理。這個階段已經懂儲能與整合的公司，虛擬電廠、微電網、智慧電網、甚至到小型核能SMR區域微電網，都攻頂有望；這個階段還不懂儲能的公司，大概就會掉隊了。

因此，我們可以從目前儲能的競爭格局，推測出能源轉型的路徑圖，以及可能的發展方法論。今天這篇，我將先說清楚目前的玩家，誰有機會、誰沒有機會、誰最危險。

五種虛擬電廠玩家能力地圖

因為目標是要推測有機會攻頂的玩家，電池供應鏈上游原物料、設備商、EPC建置商、資金方如銀行等，就不在這篇文章的討論範圍，請不用感到沮喪，天生我材必有用。

儲能自己是個斜槓青年，參加電價套利、需量反應，又參加電力交易平台，時不時還要法遵一下用電大戶條款。只懂工廠的，沒辦法用金融的角度理解電力交易；會用金融角度理解電力交易的，工廠的人看不起，因此能駕馭它的，一定得是兩棲動物。

●玩家一：節能技術服務商

其實要玩虛擬電廠的生意，理論上這群人最有機會，因為他們掌握全國所有工商業用戶，也就是掌握通路。他們跟蹲點二十年的廠務老師傅很熟，知道廠務的keyman是誰，誰要收桌子下的回扣，他的績效怎麼做到恰到好處、可以安穩待到退休。再者，他們掌握工廠的冰水主機、空壓機，鋼鐵廠的電弧爐這些滿滿節電空間的吃電怪獸，整個市場超過百種設備，這些人太知道怎麼降負載了，也知道如何把表後儲能變成更大的生意。

只是，懂著怎麼控這些傳統設備的公司，肯跨入儲能作能源整合試錯犯險的很少，這是因為他們這些人多年來被政府的節能設備補助養壞了。要做節能節費，汰換設備的利潤比精心的調度、錙銖必較的卸載來的多、來得快，有快錢，誰要賺慢錢。於是這群公司幾乎沒在新能源業核心走動，好一些的則當別人的下包去了。當一間公司不需要太多的腦子就可以申請到錢，那這間公司不可能有動機去練身體。很可惜，他們雖然被放在名單上，但我並不看好。

●玩家二：用數據思維跨界的服務商

這幾年在中國爆紅的章魚能源，看起來很輕資產，不持有案場、不發電、不賣電。這種公司不背資產，而是將網羅用電戶具有價值的調度資源聚合起來，藉著資通訊技術與設備操作的專業做整體的調度，這是用戶群代表（aggregator）最早的角色定位。通常是一開始就具有數據思維的公司才有辦法做，他們會拿比較強的調度資源去補比較弱的調度資源，去平台靈活交易，大家都分得到錢。對擁有比較弱的調度資源的用電戶來說，找這種服務商代操才有誘因。

這種思維通常一開始就鎖定將能源管理系統EMS商品化，不過行內人大概都會說，重資產公司比較抗風險。之所以這麼說，是因為前些年很多公司申請成為再生能源售電業，就是想用輕資產的方式營運，但最後全部失敗了。仔細看，其實章魚能源並不是真正的輕資產，背後跟碧澄能源綁定在一起，而碧澄能源是重資產公司。總是有人要幫你背資產，否則工廠都是老狐狸，又講究門當戶對，前幾年跟你玩一玩，之後都想辦法溜走。

台灣的電力交易平台目前商品並不多，在可預見的未來也沒有打算要開很多商品，加上遊戲規則只要一改，就算跟工廠這些老師傅蹲點20年，他也不一定會配合你，這類服務商的利基可能就沒了，所以與擁有資產的公司結盟，將是日後發展的關鍵。另一種可能性，則是開拓市場到中國，中國的電力交易商品比較多，將用電數據學到的經驗用在更多的應用場景。

●玩家三：邁向全方位新能源公司的整合商

這些公司剛好跟章魚能源相反，持有案場、也發電、也賣電，他們非常需要資金，除了從銀行搬錢之外，大概就靠股票上市。這些公司多以集團方式經營，有些有開發案場的能力、有些有EPC建置商的能力、有些有做整合SI的能力，基本上商業模式就是賺工錢，如果還帶設備，則會再賺設備的錢。大部分都有發電業執照、再生能源售電業執照，也有特定電力供應業執照，總之所有資產一口氣全部背下來。

這些公司發展到一定階段後，多半都會打造自己的EMS系統，調度資源不會交給代操的用戶群代表，也不會對外賣自己的EMS，自己賺錢幹嘛跟你講。他們的缺憾是他們不懂工商業用戶，許多公司為了持續讓股票有上漲的題材，放棄了在本地深耕工商業用戶發展表後儲能或整合的機會，都跑到日本投資表前儲能市場或東南亞去了。

目前這些整合商正藉由專案、標案或深耕工商業用戶提高自身的實力，賺的都是工錢，未來適合他們的發展是成為全方位的新能源公司，在各種應用場景找到更多的商業模式，一物多賣，且也會成為其他玩家結盟的對象。

●玩家四：太陽能或一般公司轉型

太陽能公司和一般公司放在一起說他們都要轉型好像有點不禮貌，不過台灣的太陽能公司大多是EPC或賣設備，習慣的商業模式就是保底的模式，賣一度電，收一次錢；賣一台設備，收一次錢；做一個專案，收一次錢，這跟一般公司因為想說自己蓋儲能系統當show case，進而轉型做儲能服務商也沒什麼不同，反而台灣有間很大的傳產因為有一個願景型的領導人，做得還比太陽能公司好。

這類玩家若之前有EPC建置經驗，轉型完成最直接的是進入第三類，還沒完成的就在這裡盤旋，賣中國的儲能一體機力圖轉型。其實太陽能公司也跟第一類玩家一樣，擁有通路，可以藉由賣儲能將光儲整合提高客單價，以後繼續攻小型的整合案，切出自己的細分市場，尤其接下來綠電保價20年將有大批的太陽能案場到期，這都將洗出太陽能與儲能整合的商機，不趁這個時候練功更待何時。

●玩家五：租賃公司

租賃公司核心業務是提供企業融資或特定設備的租賃及分期服務，相較於銀行，它們能更有彈性地調度資金，為能源轉型注入必要金援。過去太陽能發展時期，案場經常需要過橋資金（bridge loan），租賃公司就扮演很關鍵的角色。這可以說是台灣的生態特色，因為這群公司後來演化成為不僅僅是提供資金，他們有些自己下場做整合SI，有些做ESCO，甚至有些還自己帶設備。這群公司跟正科班的儲能業者最大的不同在於，他們有能力以財務的觀點設置各種評估標準控管專案風險，正科班的儲能業者大多把工程、硬體、軟體整合完成就累死了。

這群公司還能對終端客戶進行各式的徵信評估，但正因為是從保證收益的角度出發，對於不確定性的忍受程度較低，對於新能源業的領域知識也不太足夠，容易因財務數字忽略儲能系統本身的效能或長期維運的穩定。所以這群公司通常會與上述其他玩家合資公司或結盟，透過關鍵專案將系統、資金方案模組化，最後進行規模化經營。

（圖一）五類玩家的能力地圖

資料來源：綠學院新能源資料庫這五類玩家最後會合縱連橫

想要攻頂到整合度高、自給自足、還可以解電網臨時狀況的區域微電網，以目前儲能的競爭格局來看，這五類玩家最後一定會合縱連橫，而不是單獨登頂。

這是因為能源轉型路徑圖的最關鍵角色，是政府，不是這些玩家。

這不是因為什麼帝制復辟或是中國人的奴性思維，而是像面對超大尺度、帶有公共財性質的問題如氣候變遷、碳中和、能源轉型時，各國政府及跨國政府合作，是目前為止人類唯一實驗有效的治理方法。

因此，如果政府的思維是我想要電力有某種程度的自由化，但又不開放電力市場，這樣電費就沒有價格訊號，自然就達不到目標，而且，連碳現在都有碳費作為價格訊號了，電費沒有市場價格訊號，是非常奇怪的邏輯。

再來，如果政府的思維是我想要讓新能源業有比較好的產值，但又在遊戲規則上給公司穿小鞋，深怕大家賺錢，也是另一種確保你達不到目標的方法。

台灣的電力交易玩法比較少，資源限制多的地方，考驗的就是你如何細耕到一物多賣，一層又一層；另一種策略則是去粗放的市場，例如去中國，發揮我們擅長的資訊控制的能力，和中國的其他玩家整合一起玩。溫馨小提醒，雖然玩家們都期待可以藉由表後儲能蒐集到數據，最好可以控產能，但是台灣的工廠大多年事已高，SCADA系統早已牢牢占好自己的領地，蹲點二十年，效益沒有想像中高。

虛擬電廠、微電網、光充儲、電力交易資產平台、源網荷儲、綜合能源，這些標籤好貼，能力則要靠初期使用者、政府標案、沙盒計劃等慢慢長出來，用時間換取經驗，用交流換取眼界，從做中學，一同抵達前人從未踏至的疆界，同時培養超越時代的慧眼，以及偉大的氣度。

本文經授權轉載自【綠學院】拿到這張虛擬電廠玩家能力地圖，投資AIDC穩賺不賠

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