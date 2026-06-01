矢板明夫觀點》從加州共諜案到馬辦獻金疑雲 讓人背脊發涼的中共滲透網

距離中國上萬公里、擁有全球最強執法與反情報能力的美國，都能被滲透到地方市長層級。那麼，距離中國只有一道海峽、語言相通、商業往來密切、人員交流頻繁的台灣，中國有可能不想盡辦法滲透嗎？

◎ 矢板明夫

加州洛杉磯郡亞凱迪亞市前市長王愛琳承認長期替中國政府工作，是一位外國代理人。（取自貼文）

美國最近發生一件事，在全球華人圈引起巨大震撼。加州洛杉磯郡亞凱迪亞市前市長王愛琳認罪了。這位出生於中國成都、後來移民美國的華裔政治人物，承認長期替中國政府工作，是一位外國代理人。她從地方市議員一路做到市長，最後卻成為罪犯，可能將面臨最高10年的刑期。

王愛琳與未婚夫孫耀寧經營一個看似普通的華文網站，外表像地方媒體，實際上長期配合北京操作輿論。替新疆政策洗白、攻擊法輪功、配合反台獨論述，甚至主動向中國官員邀功，自稱是美國的「政壇新星」。

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最值得注意的是，她的未婚夫孫耀寧，先前已因替中國監控前總統蔡英文2023年過境美國的行程而被定罪。

王愛琳未婚夫孫耀寧，因2023年替中國監控前總統蔡英文過境美國的行程，而被定罪。（取自維基百科）

要知道，當年蔡英文訪美的行程，大部分都是公開資訊，全世界媒體都在追蹤報導。但中國仍投入大量資源，動用在美國的代理人監視台灣總統，希望取得公開資訊以外的細節。

這說明了一件事：中國太在乎台灣了。距離中國上萬公里、擁有全球最強執法與反情報能力的美國，都能被滲透到地方市長層級。

那麼，距離中國只有一道海峽、語言相通、商業往來密切、人員交流頻繁的台灣，中國有可能不想盡辦法滲透嗎？

多年來，中國透過地方社團、宮廟交流、僑界組織、地方媒體、自媒體、粉專、文化交流、商業合作等方式，在台灣建立了一層又一層的影響力網絡。

平常看起來都很正常，但真正發揮作用的時刻，往往是在選舉、外交衝突、軍演，或社會危機發生時。

最近台灣也發生一件令人憂心的事。馬英九基金會的重要幕僚，被拍到疑似持有厚厚一疊來自中國廈門台商的政治獻金照片被曝光。而且沒有依法入帳，引起了社會議論。

前馬英九基金會執行長蕭旭岑（左）與台商韓螢煥（右）捧著大筆現金合影。（資料照）

看到這一幕，再回頭看美國發生的事情，很難不讓人背脊發涼。

在當時接受現金的一個月以後，馬前總統就高調出面整合兩個主要在野陣營的總統候選人，希望促成藍白合作。最後沒有成功，台灣僥倖地躲過了一場政治風險。非法接受政治獻金案的相關疑點，應該繼續追查下去。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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