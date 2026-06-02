自由開講》繞過民主授權？「喜樂島」風波的警訊

◎ 蘇勳璧

近日，喜樂島聯盟因發表一封致習近平的公開信，引發熱議。事件爆發後，聯盟發起人郭倍宏與創黨主席羅仁貴緊急出面切割滅火。（擷取自喜樂島聯盟官網）近日喜樂島聯盟因發表致習近平的公開信，宣示「在特定條件下可考慮統一」而引發社會高度關注與輿論爭議。事件爆發後，創黨元老緊急出面切割滅火，但真正值得台灣社會警惕的，或許不只是公開信的內容，而是其背後所透露出的危險訊號：有人試圖繞過台灣的民主授權機制，自行代表台灣與北京對話。

民主國家的核心原則很簡單：國家重大事務必須由人民授權的政府依法處理。無論是統一、獨立或維持現狀，都涉及兩千三百萬人的共同未來，不可能由任何政黨、政治人物或民間團體自行決定。

因此，喜樂島公開信最令人憂心之處，不在於它是否真有統一意圖，而在於它宣稱可以跳過現行政府，直接與中國協商台灣前途。這種思維一旦被合理化，傷害的不是特定政黨，而是台灣民主制度本身。

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事實上，部分政治人物赴中交流時，也曾以政黨或個人身分談論兩岸政治安排。無論其出發點為何，只要未經人民授權，都不應被視為代表台灣的正式立場。

北京長期以來最希望看到的，正是台灣內部出現各種可以繞過中央政府的對話管道。因為一旦國際社會誤以為台灣存在多個「代表者」，就可能削弱民選政府的正當性，進一步將台灣問題包裝成中國內部不同派系之間的意見分歧，而非民主國家面對外部壓力的主權問題。

中共一直以來都希望看到台灣內部出現各種可以繞過中央政府的對話管道。（美聯社檔案照）更值得注意的是，中國統戰策略已逐漸轉向認知作戰，目標是先削弱人民對民主制度的信任。當民眾開始相信任何團體都能代表台灣與北京談判時，民主授權的基礎便會逐漸被侵蝕。

因此，面對喜樂島風波，政府應透過更強的民主教育與資訊揭露，讓社會理解主權議題必須回到憲政程序與民主機制。國安單位也應持續關注是否存在境外勢力介入，但同時堅守自由民主社會的法治原則。

台灣是一個多元社會，任何政治立場都可以被討論；但有一條紅線不能模糊：只有經過人民授權的民主政府，才能代表台灣處理國家前途。守住這條紅線，守護的才是台灣民主存在的根本基礎。

（作者為公衛學者／國家韌性研究者）

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