自由開講》育嬰留停6+3 企業更需要穩定的人才支持機制

◎ 林昀哲

總統賴清德日前祭出18項有感利多育兒政策，包括育嬰留停6+3、0到18歲月領5千元成長津貼等。（資料照）賴清德近日提出「18項育兒大禮包」，其中「育嬰留停6+3」方案引發企業界高度關注。新制規劃雙親在各自領滿6個月育嬰留停津貼後，可再額外領取3個月津貼，合計最長可達18個月，同時提高投保薪資上限，使部分家庭補助金額超過4萬元。從整體方向來看，政策明顯希望提升家庭育兒支持強度，也希望透過鼓勵雙親共同分擔育兒責任，改善少子化與女性職場退出問題。對企業而言，這樣的政策若能成功提升生育意願與穩定勞動力，其實有助於台灣長期人才供給與勞動市場穩定。

不過，從企業經營角度觀察，目前真正需要思考的重點，已經不只是津貼金額，而是企業在人力調度與職場管理上的實際承接能力。尤其台灣以中小企業為主，許多公司部門規模不大，一旦核心員工長期留停，其他同仁工作負荷往往會立即增加。對大型企業而言，或許較有能力透過內部輪調與人力備援因應，但對中小企業與技術型產業而言，長期育嬰留停仍可能帶來一定程度的人力壓力。因此，未來政府若希望制度能長期穩定推動，除了補助勞工，也需要同步建立企業支持機制。

例如，政府可進一步建立育嬰代理人力支持平台，協助企業媒合短期替代人力、兼職人才與退休專業人力，降低企業在留停期間的人力空窗壓力。尤其部分產業存在高度專業分工，人才培訓時間長，若缺乏過渡性支援，企業確實容易面臨營運調整壓力。透過公私協力建立人力支援機制，不僅能降低企業負擔，也能讓育嬰留停制度更容易被企業接受。

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此外，目前台灣企業其實也逐漸開始理解，育兒友善政策與人才留任之間存在高度關聯。尤其新世代勞工愈來愈重視工作與家庭平衡，企業若能建立友善育兒文化，對招募、留才與員工忠誠度都會產生長期效益。因此，政府未來除了津貼補助，也可進一步建立育兒友善企業認證制度，並結合租稅優惠、政府採購加分與ESG評鑑機制，提高企業投入意願。當育兒友善逐漸成為企業品牌與人才競爭的一部分，整體職場文化也更有機會逐步改變。

竹北就業服務中心攜手台耀科技、台灣精星科技等20家企業打造幸福職場，提供彈性工時、育兒津貼及友善哺乳空間等措施。（竹北就服中心提供）另一個值得重視的方向，是推動更彈性的工作模式。目前許多企業真正擔心的，其實並非員工請假，而是工作銜接與營運穩定性。因此，未來政策除了留停制度，也應同步鼓勵彈性工時、遠距工作與部分工時安排。例如部分育兒員工在留停後期，若能逐步恢復部分工作參與，對企業與員工而言都可能是更平衡的方式。這類「漸進式復職機制」，其實在許多高齡化國家已逐漸成為趨勢。

少子化對企業帶來的最大挑戰，其實是未來勞動力不足。未來台灣企業之間競爭的，是市場與技術，更包括誰能留住人才。當勞動人口逐漸下降，企業若無法建立更友善的育兒與家庭支持環境，未來在人力市場上的競爭力也可能受到影響。因此，育嬰留停制度也是勞動市場與人才政策的一環。

「育兒留停6+3」代表政府開始更積極投入家庭支持政策，方向值得肯定。未來若能進一步強化企業配套、人力支援與彈性工作制度，將更有機會在保障家庭育兒需求與維持企業營運穩定之間取得平衡。對企業而言，真正重要的，是如何在少子化時代下，建立更穩定、更具吸引力的人才環境。

（作者為教育行政）

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