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自由開講》來自坦尚尼亞的留學生 喚醒台灣沈寂已久的人心

2026/06/02 09:00

◎ 陳啟濃

台大畢業典禮上，代表畢業生致詞的坦尚尼亞博士生內森，以一口流利的台語感謝台灣給他一個溫暖的家。（台大提供）台大畢業典禮上，代表畢業生致詞的坦尚尼亞博士生內森，以一口流利的台語感謝台灣給他一個溫暖的家。（台大提供）

來自坦尚尼亞的留學生，在台大畢業典禮上面的代表學生畢業生致詞，說出自己以前成長的艱辛過程，感動了無數台灣的人心。

他的經歷是現在台灣的學生少有的，是因為他國家的大環境造成的。然而更因為他在艱苦的環境中，懂得自我激勵自我奮鬥的精神，受到了許多貴人的提攜，才造就了可以順利完成台大博士班的學業

雖然自己有機會在台灣的安定環境中學習，改變自己未來的人生，但他也從沒忘記把愛傳下去，寧願省下自己的生活費，作為照顧自己國家的貧困學生。

他不僅是一個刻苦自勵的有為青年，更是一個懂得感恩惜福，讓愛傳承給更多人，更發下要回自己國家蓋學校的宏願。

聽過內人講她小時候的故事，上學許多該繳的費用常常沒著落，每天放學也是跟妹妹趕著要到山上養豬養雞，也當過放牛的孩子。從小學開始就過著要自己煮三餐的生活，就是因為這樣刻苦的生活，她們姐妹從小就很獨立懂事。

這位來自坦尚尼亞的台大畢業生，他的遭遇與經歷，其實跟現在台灣許多來自弱勢家庭的學生是一個很大的反差。台灣現在的教育有如一幕幕階級複製的過程，經濟優渥的家庭對孩子照顧好，提供更好的教育環境，孩子懂事上進。反而許多家庭經濟弱勢的孩子，常常會誤入歧途，受到有心人的利用，大部分要克服逆境上進懂事是很困難的選擇

當今台灣社會的教育有如一幕幕階級複製的過程，經濟優渥的家庭對孩子好、提供良好的教育環境，孩子懂事上進；經濟弱勢的孩子，可能會受到有心人的利用，誤入歧途；示意圖。（圖取自freepik）當今台灣社會的教育有如一幕幕階級複製的過程，經濟優渥的家庭對孩子好、提供良好的教育環境，孩子懂事上進；經濟弱勢的孩子，可能會受到有心人的利用，誤入歧途；示意圖。（圖取自freepik）

正因為台灣學生都受到家長無微不至的照顧，早已體會不出來艱困環境中刻苦自立是怎樣的過程，所以坦尚尼亞留學生的故事雖不是絕版，但也在台灣現今的社會非常稀有。從他身上我們看出學生教育的成敗，不該是取決於他的成長環境，師長應該放手讓孩子有承受壓力的機會。

（作者為資深教育工作者）

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