自由開講》凡事賴給清德就沒事?

◎ 陳文卿

馬英九的家變越演越烈，舊屬、親信、家人各持一詞，互相指控。外人更是霧裡看花，是非真相如何，恐怕連馬英九本人也搞不清楚。連馬英九親自說的話，甚至都被質疑精神狀態可能不穩定。而現在進入司法程序，似乎有藉由司法幫馬英九清洗門風的味道。此對於曾貴為國家元首，且以清廉自詡的馬英九而言，實在是很難堪的。

馬英九的家變越演越烈，曾貴為國家元首，且以清廉自詡，實在是很難堪的。（資料照）

此事件的導火線在馬英九質疑其舊屬有財政紀律問題，也就是收了台商的捐款卻未入帳。對國民黨而言，一個是曾兼黨主席卸任的前總統，另一位則現高居副主席之位，且熱絡於幫現任主席在兩岸間穿針引線，發生這個事件當然是十分遺憾的事。而執政黨方面對此馬家的家務事，並未做任何評論，也未從中做文章，抱持哀矜勿喜的態度，是值得肯定的。

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可是近日新聞報導，國安會前秘書長金溥聰公開一張馬英九基金會前執行長蕭旭岑和某台商捧現金的合照，質疑該筆鉅款為何不報帳，並指控蕭違反財政紀律。蕭則表示，因為2024年賴清德總統當選，許多台商怕被查水錶，不敢捐給馬英九基金會，就捐給馬英九個人。這個說法堪稱是凡事賴給清德極端負面的惡例！凡是扯不清的大大小小事，都說是賴清德、民進黨找碴，以為這樣就能脫身。

馬英九基金會前執行長蕭旭岑親手收受台商韓螢煥現金捐款，基金會聲稱帳戶未找到類似金額的入帳資料。（資料照）



然而從時間點來看，該台商手捧現金的照片是2023年10月，難道蕭旭岑早就預料到賴清德在隔年會當選總統了?而既然敢大大方方的露面拍照，卻又擔心會被查水錶，天底下豈有思維如此怪誕的人？

再者，馬英九基金會是登記在新北市的財團法人，若有任何金錢來往的疑點，而要被「查水錶」，也是侯友宜當家的新北市政府去查，說甚麼也扯不上還未當選的賴清德。因此，說穿了是蕭旭岑黔驢技窮的話術罷了，且隨他去說，民進黨政府根本不必做任何回應。

（作者環保服務業）

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