自由開講》追趕新戰場的政治人物

◎ 沈言

近日政壇再度出現激烈攻防。從「八席立委運用」到「副總統搭檔說」，相關爭議迅速攻占社群平台與政論節目。事件真假或許仍待更多證據，但真正讓人不安的，可能不是哪一句話，而是另一件事：特定政治人物，似乎變得越來越急了。

黃國昌從「八席立委運用」到「副總統搭檔說」，相關爭議迅速攻占社群平台與政論節目。（資料照）距離上一次立委選舉，其實才過兩年多。照理說，應該磨合結束，正要發揮功能的時候。但卻越來越像下一場選戰已經提前開始。直播、短影音、網路聲量與政治攻防，幾乎沒有停下來的一天。

學運、揭弊、公開透明、反黑箱，是這類政治人物最初的標籤，也是他們最重要的信用資本。許多人曾相信，這些人至少不會走回過去那套密室協商與利益交換的老路。那時候，光是敢衝撞體制、敢挑戰權威，就足以快速累積大量支持。

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但這類政治資本有一個先天問題：它很容易獲得聲量，卻不容易真正取得位置。很多時候，能依靠的其實只有聲量。今天還在直播與短影音裡佔滿版面，幾天後可能就被新的議題取代。

而現在的網路政治戰場，早就已經超負載了。越來越多政治人物投入短影音、直播與即時聲量競爭，境外資訊操作與情緒動員也持續混入其中。結果就是，議題壽命開始變得越來越短。過去一個政治事件可以延燒數週，現在可能三天就沒有人記得。於是，政治人物只能不斷提高情緒強度、不斷製造衝突，因為一旦停下來，很快就會被新的流量淹沒。

越來越多政治人物往往沒有耐性慢慢經營地方，因為他們很清楚，聲量如果不能盡快變成席次、資源與權力位置，很快就會消失。圖為柯文哲。（資料照）這也讓這些政治人物，顯得非常急躁。他們往往沒有耐性慢慢經營地方，也沒有時間長期累積政治信用。因為他們很清楚，聲量如果不能盡快變成席次、資源與權力位置，很快就會消失。

我們其實不必去推測這些政治人物的心理因素。因為很多事情，有眼睛的人都看得出來。真正值得觀察的，從來不是他們怎麼說，而是他們正在變成什麼樣子。

他們並不是不知道這樣會快速消耗政治信用。只是比起慢慢累積，他們似乎更急著把過去累積的「不同感」，快速兌換成現在的政治位置。

過去第三勢力最重要的資產，是讓人相信他們和舊政治不同。但現在，更令人不安的，或許不是他們變了，而是人們開始越來越分不出差別了。

諷刺的是，焦躁，正是他們消耗得最快的原因。

黃國昌如此，柯文哲也是如此。民眾黨也是如此。

（作者為評論員）

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