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自由開講》火箭升空立場失焦

2026/06/02 07:30

◎ 島火

中國神舟任務升空，原本是中國航太發展的一則新聞，但真正掀起台灣輿論波瀾的，不是火箭衝向太空，而是國民黨的政治表態。一個台灣主要在野黨，不僅有人赴現場觀禮，相關系統還公開發文祝賀，讓整起事件從科技議題迅速轉向政治議題。社會看到的已不只是對科技成就的欣賞，而是一個政黨在兩岸立場上的耐人尋味訊號。

自由開講》火箭升空立場失焦中國神舟任務升空，國民黨不僅有人赴現場觀禮，相關系統還公開發文祝賀。圖為中國「神舟23號」載人飛船在甘肅酒泉發射。（圖取自國民黨青年部粉專）

政黨支持科技進步並非問題，問題在於熱情背後的選擇標準。若真是單純欣賞科技成就，為何面對中國航太發展時展現如此高規格熱情？台灣自身推動國防自主、半導體技術突破、太空產業布局時，卻鮮少見到同樣的政治熱度。當掌聲出現明顯傾斜，外界自然會開始質疑，這究竟是欣賞科技，還是另有政治投射。

中國航太計畫從來不只是單純的科學工程。中國長期推動軍民融合政策，航太科技、衛星能力與軍事發展彼此高度連結，這已是公開資訊。在中國軍機與軍艦持續對台施壓的背景下，一個自稱捍衛中華民國的主要政黨，卻以近乎慶賀自家盛事的姿態高調喝采，難免讓人產生疑問：國民黨究竟想向誰傳遞訊息？

自由開講》火箭升空立場失焦從近年對中國議題的表態，到兩岸論述的反覆擺盪，國民黨的政治立場，是否正離台灣民意越飛越遠。圖為國民黨中央黨部。（資料照）

這起事件引發爭議，不是因為社會反對科技進步，而是因為人民開始看見一連串累積已久的模糊訊號。從近年對中國議題的表態，到兩岸論述的反覆擺盪，國民黨始終試圖以交流作為解釋。然而交流不等於失去判斷，和平也不代表放棄界線。一個政黨若讓外界越來越看不清其政治定位，社會便有權提出質疑。

火箭升空終究會落回地球，但政治訊號一旦發出，人民都看在眼裡。真正令人不安的，不是中國的火箭飛得多高，而是國民黨的政治立場，是否正離台灣民意越飛越遠。

（作者從商）

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