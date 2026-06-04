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自由開講》自由不是廉價品

2026/06/04 07:30

◎ 島火

台灣社會近年出現一種危險氣氛：只要經濟能維持、股市還會漲、日子過得下去，民主價值似乎就能被拿來討價還價。這種「誰執政都沒差」的犬儒心態，看似務實，其實正是民主最脆弱的時刻。

自由開講》自由不是廉價品2025年共機擾台架次再創新高，當部分人開始認為「自由不能當飯吃」，其實就已經落入威權最熟悉的邏輯。示意圖。（國防部提供）

中國近年持續對台施加軍事與認知壓力。根據國防部公開資料，2025年共機擾台架次再創新高，幾乎已成日常。中國沒有急著開戰，反而更擅長利用資訊戰、經濟誘惑與政治滲透，慢慢削弱台灣社會的防衛意志。當部分人開始認為「自由不能當飯吃」、「和平比主權重要」，其實就已經落入威權最熟悉的邏輯：只要給人民一點安穩，就能交換沉默。

香港就是最直接的例子。2019年反送中運動期間，超過200萬港人上街，當時許多人仍相信「一國兩制」還有修補空間。然而北京在2020年直接實施港版國安法後，大量媒體關閉、異議人士入獄、教材遭到改寫。英國政府統計，截至2025年，已有超過20萬港人透過BNO計畫移民英國。真正離開香港的，不只是人口，而是曾經相信自由可以長久存在的一整個世代。

自由開講》自由不是廉價品香港就是最直接的例子。2019年反送中運動期間，超過200萬港人上街。圖為香港反送中遊行。（美聯社檔案照）

台灣部分政治人物卻仍不斷販售廉價和平，彷彿只要少談主權、少碰國防、少得罪中國，北京就會停止施壓。問題在於，歷史從未證明退讓能換來安全。二戰前的綏靖政策沒有阻止納粹擴張，香港的沉默也沒有換到自治延續。威權政權最擅長的，就是把民主社會對安穩的渴望，變成侵蝕自由的入口。

自由本來就不是便宜貨。民主制度需要軍費、社會對立、輿論摩擦與漫長的公共討論，這些都會產生成本。但真正昂貴的，從來不是守護自由，而是失去自由之後，人民才發現自己連反對的資格都沒有。當台灣有人開始嫌民主太吵、選舉太亂時，中國最希望看到的，正是這種對自由逐漸失去耐性的社會。

（作者從商）

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