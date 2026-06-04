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自由開講》無人機索資不能拼出戰力弱點

2026/06/04 12:20

◎ 不孝

民眾黨立委洪毓祥向經濟部產業發展署索取114至115年度無人機採購案資料，內容包括得標與規劃招標廠商、產品結構及關鍵零組件材料清單。立委查預算、查採購，本屬國會職責；但資料細到足以拼出供應鏈弱點時，問政需求就要先接受可公開、限閱與遮蔽的處理。洪毓祥說，索資對象是農業部、經濟部、國發會等商規無人機，目的在查驗非紅供應鏈與得標專業性。這個理由可以接受查驗，卻不表示廠商名單、零件來源與通訊項目能全用一般資料處理。主管機關若拒絕提供，也應列出法源、類別、可供替代查驗的項目，讓委員知道何者可看、何者需遮蔽、誰留下紀錄。

民眾黨立委洪毓祥索取無人機採購案資料，引發爭議。圖為洪毓祥。（資料照）民眾黨立委洪毓祥索取無人機採購案資料，引發爭議。圖為洪毓祥。（資料照）首批對美軍購預算已在立法院三讀，無人機、反無人機彈藥、委製與商購等項目仍待後續處理。國防採購正一邊趕進度，一邊接受立院監督；此時最該避免的，是索資細到足以讓採購弱點被拼回去，政府又說不出哪一類資料該怎麼交、怎麼看、怎麼留紀錄。

這場爭議的麻煩，在於兩邊都可能把事情做壞。立委若把索資函寫得像供應鏈盤點，等於把廠商安全與國安疑慮推到公開文件前；政府若只剩拒絕或外洩兩種反應，也會讓監督被說成黑箱。兩端若繼續拉扯，真正受影響的是國軍補強無人戰力的時程，也是願意投入國防供應鏈的台灣廠商。

立法院相關委員會應要求國防部、經濟部把索資回覆寫成可檢查紀錄：預算金額、決標結果與審查紀錄可公開；廠商細項與零件來源由委員限閱；足以組合出弱點的材料，改由專案查驗並留紀錄。國會看得到錢怎麼花，廠商與部隊也不必替公開爭議承擔額外暴露。

國防自主要讓國會盯住錢如何花，也要讓對手無法從公開文件推算弱點。圖為雷虎無人機。（資料照）國防自主要讓國會盯住錢如何花，也要讓對手無法從公開文件推算弱點。圖為雷虎無人機。（資料照）國防自主要讓國會盯住錢如何花，也要讓對手無法從公開文件推算弱點。立委查無人機採購時，要先看哪些資料能公開；主管機關主張保密時，要寫下誰決定、誰看過、誰負責。無人機採購的公開清單若先被跳過，預算爭議會留在院會紀錄裡，戰力弱點卻可能流向最不該取得的人。

（作者為退休人士）

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