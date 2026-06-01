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自由開講》回歸政見、選賢與能 城市才有未來！

2026/06/01 09:30

◎ 姚孟昌

大選中最廉價且不負責任的選戰策略就是操作意識形態、八卦抹黑、虛言空話、無端恐懼、血統身份與階級等議題來迷惑選民。此等「奧步」見效極快，卻已違反民主前提之理性判斷、選賢與能。

台北市長選舉，蔣萬安挾現任市長優勢，民調領先對手，卻選擇質問對手是否放棄「台獨黨綱」。（資料照）台北市長選舉，蔣萬安挾現任市長優勢，民調領先對手，卻選擇質問對手是否放棄「台獨黨綱」。（資料照）

台北市為國家首都，為何長年來人口外移、發展停頓？原因之一就是市長選舉時操作意識形態、族群身份者容易得逞。當選民只喜歡與自己立場相近卻不問其真才實能的市長時，就不會有人想為市民推動城市願景、提升治理能力，於是城市就會原地踏步、逐漸落後。

台北市長選舉開打後，蔣萬安市長挾現任優勢，理應以其政績爭取市民再度支持。可惜蔣市長卻選擇質問對手是否放棄「台獨黨綱」，意圖強調一旦對手當選將會激怒對岸政權，藉此鞏固己方陣營並吸引對台海衝突感到焦慮的中間選民支持。此手法早已用老，為何還能迷惑選民？係因國民黨政權長期以「台獨」之名醜化異議人士，戒嚴時期甚至將「中共、海外台獨與國內黨外民主運動人士」稱為「三合一敵人」，以合理化對反對者的監控與打壓，並對人民進行洗腦。民主化之後，指控對手為「台獨」即成為國民黨慣用的競選策略。彷彿只要抓住人民對「台獨」的恨惡與恐懼，再配合媒體鋪天蓋地的抹黑，就能在選戰中無往不利。

台北市長選舉開打，卻陷入操作意識形態、八卦抹黑、虛言空話、無端恐懼、血統身份與階級等議題來迷惑選民。圖為台北市政府。（資料照）台北市長選舉開打，卻陷入操作意識形態、八卦抹黑、虛言空話、無端恐懼、血統身份與階級等議題來迷惑選民。圖為台北市政府。（資料照）

明智的選民看重候選人的人品、器識、能力與政見，繼而關心其所屬政黨能否將人民福祉、國家利益看的比自己得失來得重要。在台北市長選舉中，選民最該考量的是參選者提出的政見、城市願景與其領導團隊的能力，不能容讓參選者伺機散播恐懼仇恨來影響判斷。倘若選民不能要求參選者回到正軌，用政見與執行能力來換取支持，最後必然會賠上市政前途與人民權益。

唯有回歸政見、選賢與能，城市才有未來！

（作者在大學任教）

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