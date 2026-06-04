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自由開講》德國國會訪團提醒民主互訪不能被北京改寫

2026/06/04 09:30

◎ 不孝

德國國會友台小組主席徐德分率跨黨派議員訪台，中國外交部立刻反對，要求德方遵守一中說法。

中國外交部反對德國國會友台小組跨黨派議員訪台，主席徐德分表明民主社會交流不接受第三方干涉。圖為德國國會友台小組議員與賴清德合照。（總統府提供）中國外交部反對德國國會友台小組跨黨派議員訪台，主席徐德分表明民主社會交流不接受第三方干涉。圖為德國國會友台小組議員與賴清德合照。（總統府提供）

外交部回應中國無權置喙，徐德分也表明民主社會交流不接受第三方干涉。這場爭議的關鍵焦點，在北京把民主國會互訪包成一中考題，試圖讓中國立場變成外國民選議員訪台前的審查條件。

國會議員出訪、會見政府官員，與政黨及社會團體交換意見，本來就是民主政治的日常。這類行程能把國際現場帶回本國議場。德國議員來台，可以檢視台海局勢與民主安全，也可以把第一手觀察帶回柏林。這些觀察能讓台灣不再只透過中國單方面說法被理解。

北京的話術一再重複：只要民主國家與台灣有官方或國會往來，就被塞進一中框架。這已超過一般外交不滿，等於要求外國國會在安排對台交流時，先接受中國對台灣地位的說法。若各國議員每次訪台都要先衡量北京是否抗議，民主外交就會從民意授權變成威權審查。

外交部這次回應已說出關鍵。接下來，外交部應把中國干預他國民選議員訪台的事實說明清楚，讓外館與友台議員下一次面對北京抗議時，可以直接回應；也讓民主夥伴知道，北京反對的對象並非單一訪團，還包括各國國會是否能自行決定與台灣往來。

蔡英文2025年訪問德國時，德國國會友台小組主席徐德分為蔡英文導覽德國國會。（圖取自蔡英文臉書）蔡英文2025年訪問德國時，德國國會友台小組主席徐德分為蔡英文導覽德國國會。（圖取自蔡英文臉書）

友台國會力量也不宜把訪台行程只當作象徵友誼。越是面對中國抗議，越要公開說明此行如何依照本國國會職權、民主程序與外交慣例進行，向本國選民確認：民選議員的對台交流，由選民授權與國會職權決定，不由北京審核。

台灣更要守住外國民選議員可以自由來訪的政治意義。只要民主國家因北京壓力多退一步，台灣的國際接觸就會少一條路。若民主互訪被恐嚇到縮手，台灣失去的將是國際社會直接認識台灣的通道。德國議員訪台這件事提醒我們：北京越抗議，民主國家越應把國會交流公開走下去，而且走得更穩。

（作者為退休人士）

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