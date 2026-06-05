自由開講》「上藍得分」還是政治演戲？

◎ 郭索

近日台中市議會再度上演令人錯愕的一幕。面對民進黨議員質詢台中捷運藍線進度問題，台中市長盧秀燕非但沒有正面說明工程時程、發包進度與執行困境，反而在議場內反過來怒嗆議員，質問「為什麼還沒動工」。這種畫面，某種程度上已經不是單純的施政答辯，而是典型的政治責任錯置。畢竟，市民投票選出市長，不是要看市長把責任再丟回給監督者，而是希望行政首長能真正把建設推動起來。

台中捷運藍線開工，市長盧秀燕（後左4）出席「台中捷運藍線上藍得分」記者會，塑造成自己的重大政績。（中央社資料照）更荒謬的是，盧秀燕去年才高調宣傳台中捷運藍線「開工」，搭配大量宣傳看板與「上藍得分」政治口號，把捷運工程與政黨顏色綁在一起，塑造成自己的重大政績。如今卻又在議會親口承認幾乎沒有進度，等同於直接打臉過去的宣傳。若當時根本尚未達到真正實質施工階段，那麼市府先前鋪天蓋地的政治宣傳，到底是在宣傳工程，還是在宣傳選舉？人民最反感的，不是工程有困難，而是把尚未完成的事情包裝成已經成功，把城市建設當成政治行銷素材。

台中捷運藍線本身對台中極為重要。它不只是交通建設，更關係到都市發展、區域均衡與民眾通勤品質。從海線到市區，大量市民都在等待捷運改善長年交通壅塞問題。然而如今外界看到的，卻是市府把大量能量放在政治口號、顏色操作與媒體聲量，而不是具體工程進度。當建設淪為「先宣傳、後施工」，甚至變成「只有廣告沒有進度」，人民自然會質疑：到底是城市治理，還是大型政治秀？

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台中市民想知道的是藍線何時完工？而不是再聽一次「上藍得分」或情緒化怒吼。圖為台中捷運藍線車輛外觀模擬圖。（市府提供）更值得警惕的是，這種施政模式正在逐漸形成一種危險文化。只要先搶話語權、先下廣告、先喊口號，即便工程尚未真正推進，也能先收割政治紅利。等到被追問進度時，再把責任推給中央、議會或在野黨。久而久之，真正需要被檢驗的行政能力反而消失，只剩下情緒表演與政治攻防。民主政治當然允許政黨競爭，但不能容許把公共建設當成空洞的選舉樣板，更不能接受行政首長在議會中「自己質詢自己」，最後卻沒有任何具體答案。

台中市民真正想知道的，其實很簡單。藍線什麼時候真正全面動工？預算執行率多少？目前卡在哪裡？何時完工？而不是再聽一次「上藍得分」或情緒化怒吼。因為對人民而言，捷運不是政黨顏色，而是每天回家的路。

（作者為自由評論者）

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