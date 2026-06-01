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自由開講》中共願砸兆元擋台軍購 國民黨卻想用「0元」自廢武功

2026/06/01 19:00

◎ 衛重華

國民黨立委馬文君大刪國防預算挨批。（資料照）國民黨立委馬文君大刪國防預算挨批。（資料照）

當立法委員馬文君喊出「國防預算應該0元」，甚至主張將潛艦後續艦119.5億元全數凍結時，這已經不是單純的預算攻防，而是對台灣國家安全邏輯的徹底顛覆。因為歷史早已證明，中共最怕的，從來不是台灣花多少錢，而是台灣能不能真正取得足以嚇阻戰爭的武器。

回頭看1980年代，蔣經國總統推動潛艦建軍時，全世界都知道中共會暴怒，因此沒有國家敢賣。當時願意接單的，是經濟陷入困境、失業率逼近19%的荷蘭。對荷蘭而言，那不只是軍售，而是攸關整個造船產業是否存亡。

然而即使如此，荷蘭國內依然恐懼中國報復。原本台灣規劃採購六艘潛艦，但荷蘭國會在中共壓力下激烈反對。最後是荷蘭政府硬扛壓力，甚至不惜面臨倒閣風險，才完成軍售。

而中共怎麼回應？

不是嘴巴抗議，而是直接發動全面經濟與外交報復

中共將對荷外交降為代辦級，全面封殺荷蘭商業合作，包括：與Shell plc合作的南海石油探勘中止；港口、疏浚、深海鑽井設備合作取消；Fokker飛機訂單停擺；Philips在中國投資受阻；連農業、奶製品、溫室技術都遭到限制。

這不是普通外交摩擦，而是中共直接用整個國家市場當武器，逼迫他國不要武裝台灣

結果呢？荷蘭最後只敢交付兩艘潛艦。直到1984年簽署限制對台軍售協議後，中共才恢復大使級外交

這代表什麼？

代表中共非常清楚：台灣若擁有潛艦，中共攻台成本會暴增。

所以它願意付出巨額代價去阻止。

後來李登輝時代採購幻象2000戰機（Dassault Mirage 2000）與拉法葉級巡防艦（La Fayette-class frigate）時，也是同樣劇本。

當時法國總統密特朗（François Mitterrand）政府雖然知道中共會暴怒，但法國仍為了經濟與戰略利益決定出售武器。

李登輝時代，法國總統密特朗出售武器給台灣，引來中國報復；圖為幻象2000戰機。（資料照）李登輝時代，法國總統密特朗出售武器給台灣，引來中國報復；圖為幻象2000戰機。（資料照）

於是，中共立刻祭出經濟利誘與外交施壓雙重手段，試圖迫使法國讓步，並將對台軍售視為不可觸碰的紅線

北京端出遠高於台灣軍購金額的龐大合作案，試圖收買法國，包括核電、地鐵、能源、農業等巨額訂單。當法國不願退讓，中共隨即展開報復：法國企業被逐出重大建設、廣州地鐵合作換成德商、核電合作遭打擊、法國農產品被封殺，以及法商在中國市場全面受創。

最後，法國在巨大壓力下簽署《中法聯合公報》，承諾不再參與武裝台灣。

換句話說，中共對台軍售的態度，從來不是「口頭反對」而已。

它是真正願意拿數千億、甚至兆元級利益交換與經濟報復，去阻止台灣取得武器。

因為北京很清楚：一枚飛彈、一艘潛艦、一架戰機，真正的價格，不只是軍購金額，而是它能提高多少侵略成本。

而今天最荒謬的地方就在於，當年中共花兆元都無法完全阻止台灣取得武器，如今台灣內部卻有人主張國防預算歸零、凍結潛艦、刪減軍購，等於主動替中共完成它過去花天價都未必做得到的事情。

台船工會嚴厲譴責馬文君提案100%凍結海軍司令部所編列的第3階段後續艦籌建預算119.5億元；示意圖。（台船提供）台船工會嚴厲譴責馬文君提案100%凍結海軍司令部所編列的第3階段後續艦籌建預算119.5億元；示意圖。（台船提供）

這已經不是監督政府。

而是直接降低中共武力犯台的成本。

當台灣失去反制能力，戰爭風險不會下降，只會上升；因為真正讓戰爭延後的，從來不是示弱，而是讓敵人知道「打不下來」、「代價太高」。

歷史從荷蘭到法國，都已經證明一件事：中共願意用國家級經濟報復，也要阻止台灣獲得武器。

那麼今天台灣內部若有人主張「國防預算0元」，問題就不只是政治立場，而是究竟還知不知道，自己正在替誰降低戰爭成本

（作者為軍人）

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