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自由開講》政治獻金不是私人金庫 柯文哲別再混淆視聽

2026/06/03 10:30

◎ 張淨依

民眾黨前主席柯文哲因違反《政治獻金法》遭監察院重罰，訴願遭駁回後，竟反指監察院與地檢署「狼狽為奸」。（資料照）民眾黨前主席柯文哲因違反《政治獻金法》遭監察院重罰，訴願遭駁回後，竟反指監察院與地檢署「狼狽為奸」。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲因違反《政治獻金法》遭監察院重罰，訴願遭駁回後，竟反指監察院與地檢署「狼狽為奸」。但事實真是如此嗎？筆者謹就事實及法規面分析如下：

首先，本案關鍵自始就不是能否販售競選小物，也不是能否舉辦募款演唱會，而是相關收入究竟有無依法申報？是否納入政治獻金專戶？以及是否符合專款專用原則？柯文哲陣營透過木可公司處理募款商品與演唱會收益，卻將原應受《政治獻金法》規範之資金，以授權金與商業收入名義導入私人公司，甚至出現虛列支出與不實登載情形，這已非單純申報錯誤，而是刻意規避法定監督機制。

其次，監察院此次訴願審議，並非外界刻意渲染的「自己人審自己人」，按《監察院訴願審議委員會組織規程》第二條規定，外聘專家學者人數不得少於委員總數二分之一，其制度設計本即包含外部監督與專業審查，換言之，本案是經法律與行政專業共同審議後作成之正式決定，柯文哲若認為法律適用有誤，自可循行政訴訟途徑救濟，但在程序尚未終結前，即以「狼狽為奸」羞辱依法執行職務之機關，傷害的已不只是個案攻防，而是整體法治信任。

《監察院訴願審議委員會組織規程》第2條。（擷取自監察院主管法規查詢系統）《監察院訴願審議委員會組織規程》第2條。（擷取自監察院主管法規查詢系統）

荒謬的是，部分柯文哲支持者近來不斷拿「扁帽工廠」、「小英商號」、「賴桑小舖」類比護航，企圖塑造「大家都一樣」的錯誤印象。然而，依《中央法規標準法》之基本原則，法律適用採「法不溯及既往」，「扁帽工廠」運作時《政治獻金法》尚未制定，自無從回溯適用，至於「小英商號」與「賴桑小舖」，其資金均直接進入政治獻金專戶，依法開立收據並完成申報，亦無任何款項回流私人帳戶之事證，其法律性質與木可公司截然不同。

政治獻金制度的核心，包括依法申報、專款專用及不得私有化。柯文哲至今仍迴避核心金流問題，而持續操作「政治追殺」敘事，試圖將法律責任轉化為政治動員，但社會真正想追問的是，為何一筆原本應進入政治獻金專戶的款項，最後竟能繞進私人公司，甚至流向個人可支配帳戶，當政治人物開始把支持者捐款視為可重新包裝、自由轉換的私人資源，侵蝕的就不只是政治獻金制度，而是民主政治最基本的誠信原則！

柯文哲夫人陳佩琪揚言，要去監察院申請陳水扁的「扁帽工廠」、蔡英文的「小英商號」和賴清德的「賴桑小舖」三個政治獻金帳戶的申報內容。（資料照）柯文哲夫人陳佩琪揚言，要去監察院申請陳水扁的「扁帽工廠」、蔡英文的「小英商號」和賴清德的「賴桑小舖」三個政治獻金帳戶的申報內容。（資料照）

（作者為法務人員）

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