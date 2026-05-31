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名家分享～馮睎乾》宏福苑，讓台灣朋友看清「一國兩制」

台灣人對「一國兩制」的幻滅，特區政府官員要負很大責任。他們完美地示範了中共地方官員如何「依法」仗勢欺人，將那些原本在中國因消息封鎖而難以曝光的手段，赤裸裸地暴露在全世界面前。
名家分享

名家分享

2026/05/31 13:30

◎ 馮睎乾

2025年11月，香港宏福苑社區發生大火，奪走168條人命，成為香港數十年來最致命的火災。（美聯社檔案照）2025年11月，香港宏福苑社區發生大火，奪走168條人命，成為香港數十年來最致命的火災。（美聯社檔案照）

5月28日晚上跟台灣朋友老王吃飯，他義憤填膺地問：「宏福苑死了這麼多人，你們政府官員居然有臉加薪？根本是殺人放火金腰帶，有天理嗎？」我不知道該怎麼回答，只能苦笑說：「這就是所謂『一國兩制』的優勢。」至於那句「這不就是你幾年前很嚮往的制度嗎」，我話到嘴邊，最後還是硬生生吞了回去，免得壞了吃飯的氣氛。

還記得三四年前，針不到肉不知痛的老王總是一派輕鬆地說：「香港不是挺好的嗎？有法治、有自由，你們幹嘛那麼多人急着要逃？」我懶得跟他爭辯。不過這兩年，他的想法已經徹底變了。最先讓他對香港改觀的，是股市

數字不騙人：台灣加權指數在2020年底收在14,732點，近年屢創新高，現在已來到44,733點；香港恆生指數2020年底收報27,231點，五年來死氣沉沉、不漲反跌，現報25,182點。台股顯然已把港股按在地上摩擦了。兩個市場，兩條指數曲線，反映的不只是經濟發展，更是人心向背和對未來的信心。

台股近年屢創新高，相較之下，香港恆生指數5年來死氣沉沉、不漲反跌；示意圖。（資料照）台股近年屢創新高，相較之下，香港恆生指數5年來死氣沉沉、不漲反跌；示意圖。（資料照）

但真正讓老王「覺今是而昨非」的，是宏福苑火災。2025年十一月底，台灣媒體大篇幅報道了這場驚天大火。那陣子我去吃飯，店員一聽我是香港人，都忍不住心疼地說：「宏福苑的住戶真的很可憐！」這場火災，台灣人大概都有印象，但災民現在那種求助無門的處境，以及港府那套近乎冷血的處理方式，恐怕就沒多少台灣人還在關注了

現在宏福苑的災民受到什麼對待呢？現實之荒誕難以置信，但也請台灣朋友試著想像一下。先想像你住的社區發生火災，隔壁兩棟燒得很慘，但你這棟只有輕微損毀，甚至完好無缺，只要用保險金和賑災善款修繕一下，就可以恢復原貌，重新入住。但政府好像另有所圖，硬說不能維修或重建，強調整個社區必須統統拆掉，包括你住了幾十年的家，現在也要賣給政府

你說你想回家、不想賣，政府不理你，直接把大樓封鎖，不准你隨意進出，還設下死線，逼你必須在期限內回覆要用哪種方式出售產權。然後你發現，政府用來買你家的錢，有一部分竟是善款，那是無數熱心市民在宏福苑火災後，出於憐憫與愛心而無條件捐出來的錢。那筆錢本來是要幫助你重建家園的，但現在你卻必須先把家園「上繳」給政府，才能拿到那些原本就是捐給你的善款——這就是今天宏福苑居民的困境。

現在請你再想像：當你歷經人生中最慘烈的災難，好不容易獲政府「恩准」回家，卻發現屋裡擺滿了外人用剩的菸盒、飲料罐，甚至還有沒吃完的零食。有人竟在你被燒毀的家裡「開派對」！你還發現抽屜被打開，金飾等貴重物品不翼而飛，不值錢的東西則原封未動；你去報警，警方說財物可能被大火燒毀了、被水沖走了，而且災後有兩個月的「空窗期」，出入人員完全沒有登記，根本無從追查——這是許多宏福苑災民的真實遭遇。

災民的家一方面被政府封鎖，一方面卻有陌生人自出自入，甚至順手牽羊。這不只是居民的財產被侵害，他們是連尊嚴也失掉了。但更荒謬的還在後頭。政府大發慈悲讓你回家，但只給你三個小時來收拾一輩子的家當，你想靜靜跟這個家道別，門口卻有警察監視你、催促你

像宏福苑居民何小姐，她曾在家中窗戶貼上「原址重建」的紙條，警察說不行；她換成貼在屋內，警察說也不行；她改貼一幅「我愛宏福」，警察又叫她收起來。她甚至覺得自己被高級警官「恐嚇」，忍不住跟記者說：「我不明白政府在搞什麼，房子是我的，但我做什麼都說不行。」

何小姐為什麼不能在自己家裡擺放她想放的東西？那是她自己的房子，不是政府的，不是警察的，但她現在連在家裡表達意願的權利都沒有了，更別說回家的權利，或是拒絕賣房的權利。有人引《基本法》第六條白紙黑字寫的「香港特別行政區依法保護私有財產權」，質問政府難道不用遵守《基本法》？

香港《基本法》第六條。（擷取自香港基本法網站）香港《基本法》第六條。（擷取自香港基本法網站）

政府當然會遵守《基本法》，但請先搞清楚重點——重點不在「保護」，而在「依法」，而有權制定和解釋「法律」的人，正是政府自己。「依法」兩個字不是多餘的，那是政權早已精心埋下的伏筆。就算宏福苑災民的私有財產權遭到侵害，原因也不會被認定為特區政府違反《基本法》，而是災民的權利剛好落在政府制定與詮釋的「法律」保障範圍之外。這就是所謂「一國兩制」、《基本法》的奧妙所在。沒有宏福苑這場火災，香港人大概做夢都想不到有此一著。

以上所說的，不是虛構，不是想像；這是2026年的香港，是宏福苑災民在失去家園之後，正在承受的第n次傷害。多年前曾在中國旅居的老王，現在終於明白了「一國兩制」，還憤憤不平地跟我說：「這讓我想起幾年前中國那場小學火災。有孩子罹難，父母趕到現場，哭着要領回孩子的遺體，學校卻要求家長先簽一份協議書，承諾保密並放棄追責，才肯讓家長認領遺體。現在香港政府不也是一樣嗎？你先簽字、先把房子賣給我，我才考慮安置你、把善款發給你。」

習近平一直希望「和平統一」，讓台灣人自願「回歸」，現在還有這個可能嗎？台灣人對「一國兩制」的幻滅，特區政府官員要負很大責任。不是因為他們做得不夠好，而是因為他們做得太好了——完美示範了中共地方官員如何「依法」仗勢欺人，將那些原本在中國因消息封鎖而難以曝光的手段，赤裸裸地暴露在全世界面前，現在就算是失智的老人，相信也能理解「一國兩制」的本質了。

期望台灣有更多像老王的人，認真關注宏福苑火災後續，這時候你可能發現最驚心動魄的一幕，並不在半年前棚架上的熊熊火焰，而在政權後來展現的冷冷管治。中共宣傳常說「沒有國，哪有家」，但在宏福苑這場人禍中，我們看得清清楚楚的是：正因為有這樣的國，人民才失去了自己的家。

中共常說「沒有國，哪有家」，但在宏福苑大火中我們看得很清楚，正因為有這樣的國，人民才失去了自己的家；示意圖。（路透檔案照）中共常說「沒有國，哪有家」，但在宏福苑大火中我們看得很清楚，正因為有這樣的國，人民才失去了自己的家；示意圖。（路透檔案照）

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（作者為香港作家）

本文經授權轉載自馮睎乾十三維度臉書

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