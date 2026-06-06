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自由開講》自由超越與融匯：陳錦芳「新意象派」的時代變奏

2026/06/06 19:00

◎ 張清泓

2026年，全球目光正聚焦於北美大陸，由美、加、墨三國聯合舉辦第23屆世界盃足球賽（FIFA），在熱烈氛圍中，美國七月四日也即將迎來獨立建國250週年的里程碑，而作為世界文化熔爐的紐約市，亦正歡慶建城400週年的輝煌歷史。在這多重交匯的歷史時刻，享譽國際畫壇的藝術家 陳錦芳博士，以其九十華誕的飽滿創作力，再度以「自由」意志，躬逢其盛地展開「Hope for America」巡迴特展。這不僅是陳錦芳對當代跨國議題的一次重大歷史回應，更是他自1986年憑藉《自由女神》系列作品震撼國際藝壇，重新為美國核心慶典所展開的一場跨越四十年的對話。在超越與融匯辯證之間，他依然以標誌性的「新意象派」風格，描繪出更具時代象徵的藝術變奏。

知名藝術家陳錦芳博士，舉辦「迎向美國的希望」巡迴特展。（財團法人陳錦芳文化藝術基金會提供）知名藝術家陳錦芳博士，舉辦「迎向美國的希望」巡迴特展。（財團法人陳錦芳文化藝術基金會提供）陳錦芳的藝術成就與「自由」這一普世價值有著不解之緣。1986年，適逢美國自由女神百年大慶，他以敏銳的洞察力，創作出百幅語彙遞變、視角多元的《自由女神》系列作品，於紐約蘇荷區展出後隨即引起國際巨大迴響。在陳錦芳所開創的「新意象派」（Neo-Iconography）美學架構下，自由女神超越了單一國族的政治符號，轉化為全人類共同的精神圖騰，他將經典圖像拆解、重組與再現，巧妙地將西方的表現技巧與東方的傳統美學鎔鑄一爐，使作品既具備強烈的視覺衝擊力，又蘊含深邃的哲學思辨。此一創作實踐，正契合美國當代藝評家 亞瑟‧丹托（Arthur Danto）對「藝術終結」後的本質定義：「決定一件物品是否為藝術品的關鍵，不在於其外在的物理屬性或視覺美感，而在於其背後的觀念、語境與歷史意義」。陳錦芳在八十年代「新繪畫」（New Painting）運動的後現代風潮中，透過對自由女神文化意象的解構與重組，不僅奠定了其作為當代重要藝術家的國際地位，更確立了「新意象派」在全球化史觀下，融匯東西方文化理論的第一次成功

時隔四十年，歷史的巨輪轉進至美國建國250年與紐約建城400年的雙重歷史節點，而自由女神雕像也已佇立了140週年。高齡九十歲的陳錦芳依然畫筆不輟，持續踐履其「為人類而藝術」的創作天職，再度透過「慶典」這一集體記憶的儀式，為「愛、寬容與和平」的信念發聲。這不僅是藝術家對自身過往美學脈絡的省思回歸，更是他早年參與「世界道德重整運動（MRA）」對人道精神的終身恪守。

陳錦芳繪畫作品《向太空挑戰》。（財團法人陳錦芳文化藝術基金會提供）陳錦芳繪畫作品《向太空挑戰》。（財團法人陳錦芳文化藝術基金會提供）相較於1986年作品，那一份對普世自由的人文致意，2026年的新作則置身於一個更為複雜的全球化當代語境──面對國際人權遭遇挑戰、生態環境日益嚴峻、族群融合同時伴隨著戰爭撕裂的動盪局勢（烏俄、以巴、美伊戰爭），陳錦芳對「自由精神」進行了更為深沈的省思，也把融匯之愛的道德情操，透過新作品呈現。如同他在《迎向美國的希望》自序中所言：「當走近美國的歷史與自然，思索其文化脈絡與精神內涵，將民主的理想、科技的探索、藝術的積累與自由的象徵，一一轉化為畫面之中的光與形……」。從他即將發表的新作品之中所呈現的複數調性，依然能清晰望見藝術家對於「全球一體化」終極價值的凝視：自由、平等、民主與人權，尤其，科技元素所帶來的自主反思。

陳錦芳博士的藝術生涯，是一部台灣知識份子回應華人移民變遷、在世界舞台上堅韌奮鬥的縮影。從1986年的自由獻禮，到2026年雙重慶典下的九十華誕，他一生的創作軌跡，完整地從「為藝術而藝術」昇華至「為人類而藝術」，其宏大生命敘事路線，他始終堅守「新意象派」的靈魂：藝術除了解構與再現美感，更應成為時代的鏡面，關懷人類的共同命運，並以「愛」作為人間終極的救贖。

回溯過往，在國際重大的歷史紀念活動，常能見到陳錦芳以「慶典畫家」身份，以自由意志導引，透過「藝以載道」的社會行動實踐，向多舛動盪的世界發出深切呼喚，透過藝術表現，充分體現出他那悲天憫人的胸懷。陳錦芳以「新意象派」賦予文化符號自由翱翔的羽翼，這場自由變奏的藝術交響，不僅是一場視覺上的饗宴，更是一次對人性精神的啟迪，而他的藝術光輝與榮耀，終將在悠悠歲月的歷史長河裡，留下不可磨滅的文化印記。

陳錦芳夫婦近照。（財團法人陳錦芳文化藝術基金會提供）陳錦芳夫婦近照。（財團法人陳錦芳文化藝術基金會提供）

（作者為藝術評論、保大人文空間講師）

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