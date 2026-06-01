自由開講》李顯龍拒當「第三中國」 請鄭麗文說清楚：台是老一還是老二？

◎ 施文儀

新加坡前總理、現任國務資政李顯龍。（彭博檔案照）

新加坡國務資政李顯龍在中國土地上宣告新加坡絕非「第三中國」，這番話的潛台詞，等於在國際現實中驗證了「世界上有兩個中國」。這既非中共的「一中原則」，更非藍營自欺欺人的「一中各表」，而是實打實的「二中兩國論」。相信要不了多久，惱羞成怒的北京當局就會對這番言論提出抗議。

李顯龍主動拋出這個局勢，對台灣而言是一面照妖鏡。台灣內部自稱「中華民國派」的華獨人士，必然會爭老資格，強調擁有一百一十五年歷史的中華民國才是正統的「一中」，而七十七歲的中共只能勉強算它是「第二中國」。

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但令人好奇的是，台灣內部以鄭麗文為首、口口聲聲高喊「我是中國人」的紅統派，在李顯龍畫出的政治座標裡，到底認為中華民國是排行老幾的中國？既然紅統派反對兩個中國、反對一中一台，那麼當李顯龍把「第一與第二中國」的空間撐開時，鄭麗文們為何至今噤聲？你們在等習近平先說話嗎？

鄭麗文們不敢把歷史悠久的中華民國直接排在老大，因為這樣說得罪習近平，但是自甘排老二也還是得罪。唯有將台灣降格，被打包成北京膝下的地方政權，才有可能「鄭習再會」。這兩個中國。

在李顯龍拋出「二中兩國論」後，我們應該問台灣內部以鄭麗文為首、口口聲聲高喊「我是中國人」的紅統派，認為中華民國是排行老幾的中國？（資料照）

面對李顯龍拋出的政治考題，台灣政府不必盲目跟從，更不需要急著去認領那塊在國際上寸步難行的「第二中國」招牌。台灣應該藉此向世界清晰宣示我們的國家主權：我們不是第一，更不是第二，我們不想再跟中共爭奪那塊歷史包袱沉重的中國神主牌。我們不需要去當別人眼中的「另一個中國」，我們就是台灣，台灣就是台灣。唯有徹底走出中國的歷史陰影，台灣的國際生路才能真正寬廣。

（作者為退休公務員）

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