自由開講》從高市早苗的外交出擊 解析當前國際地緣政治的「細節心理學」

◎ 吳國棟

被媒體稱為「東京鐵娘子」的高市早苗首相在2026年2月順利連任後，隨即展開極為密集的外交出擊，陸續與美國、法國、越南、澳洲及南韓等國家領袖進行了重要會談。在剛落幕的日韓「穿梭外交」中，高市首相特別挑選日本眼鏡聖地福井縣鯖江市的手工鏡框，作為給南韓總統李在明的伴手禮。兩位領袖不僅當場試戴、交換舊眼鏡合影，更在之前的奈良會面中一起熱情敲擊爵士鼓。由於日韓兩國長期在獨島主權、二戰徵用工賠償以及福島核處理水等議題上存在根深蒂固的矛盾，但高市首相展現了高度的政治智慧，設法化解雙方的歧見。

馬克宏4月訪問日本，與日本首相高市早苗會晤，兩人在記者會上還逗趣擺出日本經典漫畫《七龍珠》招牌必殺技「龜派氣功」的手勢。（路透檔案照）

高市在4月會見熱愛動漫的法國總統馬克宏，更打破常規，在聯合記者會上與馬克宏面對面擺出《七龍珠》的「龜派氣功」姿態。她這種將「剛硬的國防戰略」與「極具親和力的感性互動」融為一體的做法，精準體現了經典電影《柏靈頓熊熊出任務》中那句名言：「柏靈頓熊熊總是尋找他人善良的一面，而它也總能找到。因為這樣，他不管到哪裡都能交到朋友。」高市首相藉由動漫台詞以「冷靜、直接、負責」的姿態，在多變的國際局勢中，向盟友發出「日本絕對值得信賴、值得並肩押注」的訊號。

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這套外交哲學反映在對台關係上，更彰顯了高市早苗「剛柔並濟」的政治風骨。身為前首相安倍晉三堅定的路線繼承者，高市曾多次在國際與國會殿堂上強烈重申「台灣有事就是日本有事」，將台灣的安全防衛視為日本的核心利益。儘管面臨中國的外交杯葛，她始終不曾退縮，反而全面深化台日雙方的半導體供應鏈、經濟安全與國防情報交流。高市用無懼強權的鋼鐵意志捍衛大原則，卻用最具人情味的小細節款待真朋友，這種靈活且堅韌的作風，無疑為民主同盟注入了一劑強心針。

魏哲家今年2月與高市早苗會面，拿出高市的著作，高市早苗相當驚訝。（路透檔案照）





回顧台積電董事長魏哲家今年2月與高市早苗會面時，拿出她在2021年以眾議院議員身分出版的《邁向美麗強盛的國家：我的「日本經濟強韌化計畫」》，高市當場愣住並驚訝地張大嘴巴。她在書中點出半導體是「產業的糧食」，極力主張日本政府必須透過大規模財政補助，引進台積電赴日投資設廠，否則日本的經濟與國防將極其脆弱，這項論述後來也成為日本政府全力補貼台積電熊本廠的重要政治依據。所以魏哲家不是盲目的錦上添花，而是精準向對方傳遞「台積電早就深深認同妳的遠見」之靈魂致敬。

在強人博弈、壁壘分明的剛性時代，生硬的說教與對立已經過時。唯有放下身段，放大對方的美好，才是跨越國際政治隔閡最有效的做法。

（作者為退休貿易推廣人員）

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