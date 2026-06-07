自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》蔣萬安與王鴻薇的紅豆局長思維

2026/06/07 18:00

◎ 愚工

2013年4月，河北滄縣張官屯鄉小朱莊村地下水呈紅色，村民不敢飲用，當地養雞場近800隻雞飲後死亡。時任滄縣環保局局長鄧連軍在接受央視採訪時解釋稱：「紅色的水不等於不達標的水」，並舉例「放上一把紅小豆，那裡面也可能出紅色，煮出來的飯也可能是紅色的」。此話一出，舉國譁然，鄧連軍因此贏得「紅豆局長」的渾號。紅水源於村里一家化工廠的廢水汙染。環保局明顯失職。

自由開講》蔣萬安與王鴻薇的紅豆局長思維台北市鼠患災情延燒成「安鼠之亂」，蔣萬安政府還否定鼠患的存在。（資料照）

這件事暴露出中國官員民生觀念缺失、責任意識淡薄，以及地方環保執法受限於政績觀等問題。這些問題也出現在中國《新華社》及《人民日報》等重量級官媒黨媒對於引發群眾事件的制式報導，「一群不明真相的群眾，被特定有心分子蠱惑利用…」，這種偏頗的報導完全不究責各級失職的官員，還企圖惡毒地將問題政治化，把矛頭指向受害群眾。

上述敘事點出中共官僚處理攸關民生公共利益問題的SOP：否定問題的存在，藉以遮羞其「責任意識淡薄，玩忽職責」的事實；等事情鬧大了成為群眾事件，就由宣傳部門出面打擊受害群眾，嘲弄群眾智商低，不明是非，甚至以「尋釁滋事罪」逮捕受害者。

台北市的「安鼠之亂」就很有上述的中國特色，王鴻薇指這是民進黨操作，甚至連「南鼠北送」這種中國式低級紅的話都出來了。（資料照）台北市的「安鼠之亂」就很有上述的中國特色，王鴻薇指這是民進黨操作，甚至連「南鼠北送」這種中國式低級紅的話都出來了。（資料照）這次臺北的「安鼠之亂」就很有上述的中國特色，一開始是蔣萬安政府否定鼠患的存在，玩忽「攸關民生公共利益問題」在先，等問題鬧大了，可惡的打手王鴻薇就出現了，牠指這是民進黨操作，甚至連「南鼠北送」這種中國式低級紅的話都出來了，這種話別說台灣人民不相信，相信連習近平轄下的對台官員也瞧不起王鴻薇的鬼話。

（作者從商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書