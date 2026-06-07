自由開講》蔣萬安與王鴻薇的紅豆局長思維

◎ 愚工

2013年4月，河北滄縣張官屯鄉小朱莊村地下水呈紅色，村民不敢飲用，當地養雞場近800隻雞飲後死亡。時任滄縣環保局局長鄧連軍在接受央視採訪時解釋稱：「紅色的水不等於不達標的水」，並舉例「放上一把紅小豆，那裡面也可能出紅色，煮出來的飯也可能是紅色的」。此話一出，舉國譁然，鄧連軍因此贏得「紅豆局長」的渾號。紅水源於村里一家化工廠的廢水汙染。環保局明顯失職。

台北市鼠患災情延燒成「安鼠之亂」，蔣萬安政府還否定鼠患的存在。（資料照）



這件事暴露出中國官員民生觀念缺失、責任意識淡薄，以及地方環保執法受限於政績觀等問題。這些問題也出現在中國《新華社》及《人民日報》等重量級官媒黨媒對於引發群眾事件的制式報導，「一群不明真相的群眾，被特定有心分子蠱惑利用…」，這種偏頗的報導完全不究責各級失職的官員，還企圖惡毒地將問題政治化，把矛頭指向受害群眾。

上述敘事點出中共官僚處理攸關民生公共利益問題的SOP：否定問題的存在，藉以遮羞其「責任意識淡薄，玩忽職責」的事實；等事情鬧大了成為群眾事件，就由宣傳部門出面打擊受害群眾，嘲弄群眾智商低，不明是非，甚至以「尋釁滋事罪」逮捕受害者。

請繼續往下閱讀...

台北市的「安鼠之亂」就很有上述的中國特色，王鴻薇指這是民進黨操作，甚至連「南鼠北送」這種中國式低級紅的話都出來了。（資料照）這次臺北的「安鼠之亂」就很有上述的中國特色，一開始是蔣萬安政府否定鼠患的存在，玩忽「攸關民生公共利益問題」在先，等問題鬧大了，可惡的打手王鴻薇就出現了，牠指這是民進黨操作，甚至連「南鼠北送」這種中國式低級紅的話都出來了，這種話別說台灣人民不相信，相信連習近平轄下的對台官員也瞧不起王鴻薇的鬼話。

（作者從商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法