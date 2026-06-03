自由開講》軍售有變數 台灣防衛時程不能亂

◎ 再米

美國第二批對台軍售傳出變數，國防部說沒有收到改變通知，並以審慎樂觀看待。國防部的說法不能成為台灣把問題留給華府的理由。美方何時走完軍售程序，台灣無法替它決定；台灣能先說清楚的，是五月底到期的海馬士首期款，以及後續交付與訓練安排。

美方何時走完軍售程序，台灣能先說清楚的，是五月底到期的海馬士首期款，以及後續交付與訓練安排。美圖為陸軍海馬士多管火箭系統。（國防部提供）

本次對美軍購特別預算今年度編列新台幣八十八億餘元，包含M一○九A七自走砲、海馬士多管火箭、反甲型無人機飛彈、標槍與拖式飛彈。這些軍購項目牽動反登陸、遠距打擊與不對稱戰力，最後能不能進到部隊訓練。一旦延誤，付款時程就會被打亂，也會折損台灣向美方證明自己準備承接軍售的能力。

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行政院與國防部可以依法啟動預算法第八十四條處理急迫付款，但這不該讓立法院退回口號攻防。

國會要審預算，就應把審查集中在項目必要性、財源方式、交付時程與後續維持費；各黨若主張重視國防，就不能把每一次美中互動都拿來渲染台灣將被放棄，卻不處理自己手上的預算責任。

國第二批對台軍售傳出變數，國防部說沒有收到改變通知。圖為拖式飛彈。（資料照）





外交部也不能只覆述美方對台政策未變。川習會、華府內部軍售安排或美軍庫存考量，都可能影響政治氣氛；外交部該說清的是，台美溝通能否維持既有軍售節奏，哪些案子仍照原規劃往前推。若行政說明、國會審查與外交溝通各說各話，外界先看到的就會是台灣自己的準備亂了。

台灣不能控制白宮何時簽下每一項決定，卻能決定自己的預算、付款與訓練要不要準時。外部變數越多，台灣越要記住：防衛決心不能靠等待美方一句保證，必須先由台灣把準備做成事實。

（作者為退休人士）

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