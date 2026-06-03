自由開講》慎防「四貸同堂」的風險

◎ 邱世長

近日，美國與伊朗衝突再起，影響股市。台灣股民雖「苦不堪言」，卻「遇挫越勇」、「欲罷不能」，這令許多股市專家憂心忡忡！

台灣股市在今年上半年已經先後突破3萬點與4萬點，台灣的股民迅速站上2百萬人口。（中央社檔案照）

對此，筆者提出幾點看法。

首先，台灣的股票乖離是否過大？短線漲多（正乖離）未必是好事！

請繼續往下閱讀...

回顧台灣股市（台股加權指數）第一次突破1萬點是在1989年6月19日，突破2萬點是在2024年3月21日，首次站上3萬點是在2026年1月5日，而突破4萬點大關是在今年2026年5月！

簡言之，今年才不到半年，台灣股市已經先後突破3萬點與4萬點！難怪沒投資股市的國人，認為自己吃虧了！台灣的股民，也迅速站上2百萬人口，這是憂喜參半！

其次，全民進股市，未必進教室，這是奇怪現象！近日有大學老師在threads爆料，收到大學生請假單的理由，直接寫「到股市開戶」！

股市進入校園，讓老師哭笑不得，但也直接准假，深怕若不准假，會變成「全民公敵」，老師會背上「擋人財路」之惡名！

大學老師表示，收到大學生到股市開戶」請假單，讓老師哭笑不得。（資料照）

最後，台灣股市的下跌，如「醍醐灌頂」，未必不是好事！當前，許多國人不顧風險，已經是「四貸同堂」，分別是房貸、房屋增貸、信用貸款與股票融資，大家都「相信」台股會大漲！萬一，台股大跌呢？

股價有漲有跌，國人千萬別把「全部家當」當「賭注」，去投資股市！畢竟，家庭需要生活費，學生要繳學雜費，若把資金全壓在股市，賭贏就好，若是賭輸了呢？誰替無辜的學生設想過呢？



（作者為教育人員）



自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法