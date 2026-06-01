自由開講》馬英九基金會金流爭議不能淪為家務劇

◎ 不孝

馬英九基金會風波延燒，最容易被看成家人、舊臣與幕僚互相指控的故事。親情、病況、舊部恩怨都可能引起關注，卻不能替代一件事：被質疑的台商現金，到底有沒有進入基金會帳務；若沒有，理由是什麼。依報導，金溥聰公開照片並質疑百萬元現金未見入帳；蕭旭岑方面則主張相關款項是個人捐贈。新北市文化局已表明將依規定處理，要求基金會釐清。目前資料還不足以讓任何人直接下違法結論；新北市文化局應先要求基金會提出文件，釐清款項流向、用途與入帳狀態。

前馬英九基金會執行長蕭旭岑與台商韓螢煥手捧現金合照。（資料照）

財團法人基金會既以公益目的存在，收受捐款與辦理活動都不能只靠口頭說明。尤其馬英九基金會長期辦理兩岸交流相關活動，若捐款人、收款方式、用途與入帳之間有疑問，就會牽動政治人物成立或主導的基金會如何處理兩岸資金往來的問題。因此，主管機關不能只等基金會自行說明，就應要求董事會提出收受款項、保管、入帳、用途與會議決議資料；基金會董事會也不能把調查變成內部程序，而應讓外界看見每一筆款項如何處理。若說是個人贈與，就說清與基金會業務如何切割；若曾用於基金會相關支出，就應回到財團法人法的帳務要求。

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馬英九基金會長期辦理兩岸交流相關活動，若募款有疑問，就會牽動政治人物的基金會如何處理兩岸資金往來的問題。圖為馬英九2024年訪問中國，前往八達嶺參觀長城。（法新社檔案照）

若把這起爭議收束成「親痛仇快」，該被檢查的帳務文件會被淡化。馬英九基金會需要面對的，是公益名義下的現金爭議為何不能提出相對應的帳務資料；外界要求查帳，是要求基金會接受財團法人應有的監理程序。這筆錢若說得清，帳冊就是最好的說明；若說不清，再多家務敘事也不能取代財團法人應有的帳務責任。

（作者為退休人士）

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