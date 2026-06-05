自由開講》蔣經國日記中的老鼠 我也感同身受

◎ 黃如輝

過年利用年假看了國史館出版1950年蔣經國日記，在3月31日記載「臥房中多鼠，天花板上奔來奔去，時在夢中被鼠驚醒，夜間不得安睡」。這也許會有人認為日記是多少年前的事，身為讀者但看到日記老鼠帶來的生活困擾，也能為那時的蔣經國感同身受，但如果當媒體報導「中正紀念堂」出現老鼠，筆者很難想像為何台北市長蔣萬安仍可以用政治語言談老鼠，影音紀錄的老鼠真得是政治口水生出來的。

有民眾在中正紀念堂走廊拍下一隻老鼠亂竄，遭網友嘲諷是「蔣戒鼠」。（網友lian_boring_life授權提供）

2007年2月1日自由副刊胡元輝先生「打拚台灣人民的歷史烙印」一文中，提到「打拚」一詞來自日治時期，而從民間回憶很多都來自日本警察加入防疫清潔，詢問家戶是否有清理內外，台灣人回答有「打拚」代表有整理家屋內外環境。

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當蔣經國日記中對於老鼠影響生活，都不能喚回蔣萬安回應市民對於老鼠的疑慮。圖為台北市長蔣萬安。（資料照）

「打拚」一詞，就代表公部門與民眾共同防疫攜手合作，而如果當蔣經國日記中對於老鼠影響生活，都不能喚回蔣市長回應市民對於老鼠的疑慮，那中正紀堂出現老鼠的影音畫面，也就只能說我們眼睛業障太重了！

（作者從工）

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