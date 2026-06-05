自由開講》太陽花世代冒出頭 vs.馬辦紛爭

◎ 鄭明德

當馬英九基金會的內部紛爭持續進行時，民進黨各地方黨部的黨職改選在上週日舉行，並順利選出年輕主委。這標誌出兩個政黨文化的特殊面向：國民黨是內部分裂與對立，民進黨則是內部競爭但團結。此次民進黨的地方黨部改選，吳沛憶及黃捷分別當選台北市黨部主委與高雄市黨部主委，太陽花世代冒出頭vs.馬辦紛爭，就是當前兩黨競爭的縮影，而國民黨已高度落後。

民進黨地方黨部改選，吳沛憶及黃捷分別當選台北市黨部主委與高雄市黨部主委，太陽花世代冒出頭。圖為黃捷（左）與吳沛憶（右）、蘇巧慧（中）。（取自立法委員黃捷臉書粉專）長期民進黨內有明顯的世代現象，世代之間當然有競爭，但讓外界感受到的，更多是前輩對後輩的培養。

美麗島世代對律師世代、學運世代是如此，律師世代對學運世代、幕僚世代是如此，現太陽花世代也是如此誕生。該世代在過去十年的中央執政中成長與茁壯，例如吳沛憶與黃捷兩人，不僅擔任過北、高議員，現擔任立委，後續更進一步將執掌北、高兩大城市的選舉機器。這兩位年輕的女性，將撐起自己政治生涯的一片天。

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不過，太陽花世代是否將正式接班？可能仍有待觀察。後續，觀察的重點是她/他們能否擔任中央政府的行政職務。吳沛憶與黃捷等人還有發展空間；目前兩位女性已站穩地方，後續的發展指日可待。

國民黨是內部分裂與對立，馬英九基金會的內部紛爭持續進行。圖為前總統馬英九（左）與蕭旭岑（左）。（中央社資料照）民進黨各地方黨部黨職改選，吳沛憶與黃捷正式冒出頭。

這對比馬辦陷入內部紛爭，仍是老派政治人物緊抓權力，緊抓媒體鏡頭，兩個政黨的發展態勢已明顯擺在台灣人的眼前，也能讓人看清楚兩者的差異。

（作者為臺北城市科技大學企業管理系教授）

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