自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》太陽花世代冒出頭 vs.馬辦紛爭

2026/06/05 10:30

◎ 鄭明德

當馬英九基金會的內部紛爭持續進行時，民進黨各地方黨部的黨職改選在上週日舉行，並順利選出年輕主委。這標誌出兩個政黨文化的特殊面向：國民黨是內部分裂與對立，民進黨則是內部競爭但團結。此次民進黨的地方黨部改選，吳沛憶及黃捷分別當選台北市黨部主委與高雄市黨部主委，太陽花世代冒出頭vs.馬辦紛爭，就是當前兩黨競爭的縮影，而國民黨已高度落後。

民進黨地方黨部改選，吳沛憶及黃捷分別當選台北市黨部主委與高雄市黨部主委，太陽花世代冒出頭。圖為黃捷（左）與吳沛憶（右）、蘇巧慧（中）。（取自立法委員黃捷臉書粉專）民進黨地方黨部改選，吳沛憶及黃捷分別當選台北市黨部主委與高雄市黨部主委，太陽花世代冒出頭。圖為黃捷（左）與吳沛憶（右）、蘇巧慧（中）。（取自立法委員黃捷臉書粉專）長期民進黨內有明顯的世代現象，世代之間當然有競爭，但讓外界感受到的，更多是前輩對後輩的培養。

美麗島世代對律師世代、學運世代是如此，律師世代對學運世代、幕僚世代是如此，現太陽花世代也是如此誕生。該世代在過去十年的中央執政中成長與茁壯，例如吳沛憶與黃捷兩人，不僅擔任過北、高議員，現擔任立委，後續更進一步將執掌北、高兩大城市的選舉機器。這兩位年輕的女性，將撐起自己政治生涯的一片天。

不過，太陽花世代是否將正式接班？可能仍有待觀察。後續，觀察的重點是她/他們能否擔任中央政府的行政職務。吳沛憶與黃捷等人還有發展空間；目前兩位女性已站穩地方，後續的發展指日可待。

國民黨是內部分裂與對立，馬英九基金會的內部紛爭持續進行。圖為前總統馬英九（左）與蕭旭岑（左）。（中央社資料照）國民黨是內部分裂與對立，馬英九基金會的內部紛爭持續進行。圖為前總統馬英九（左）與蕭旭岑（左）。（中央社資料照）民進黨各地方黨部黨職改選，吳沛憶與黃捷正式冒出頭。

這對比馬辦陷入內部紛爭，仍是老派政治人物緊抓權力，緊抓媒體鏡頭，兩個政黨的發展態勢已明顯擺在台灣人的眼前，也能讓人看清楚兩者的差異。

（作者為臺北城市科技大學企業管理系教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書