自由開講》從羅馬帝國的黃昏，看台灣「人均四萬美元」下的認同危機

◎ 褚天安

在人類歷史的長河中，晚期羅馬帝國曾留下一個深刻的警示：即便坐擁強大的地緣影響力與豐富資源，當核心公民失去繁衍動力，轉而高度依賴外來勞動力與邊境族群來維持帝國運轉時，社會認同的基石便開始鬆動。當時的羅馬人並非被外敵一夕擊潰，而是在長期的少子化、產業失衡與人口替代過程中，逐漸喪失了對原有體制的忠誠。

今日的台灣，正處於一個類似的結構性轉折點，慶賀人均GDP即將跨越四萬美元門檻時，這份光鮮的數據背後，隱藏著產業極度傾斜（荷蘭病）與認同重構的深層隱憂。

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台灣人均GDP雖然即將跨越四萬美元門檻，然而分配問題有待解決。（歐新社檔案照）

台灣當前的經濟成就，主要建立在半導體與高階製造業的全球領先地位上，這種一枝獨秀的模式雖推升了平均所得，卻也像黑洞般吸納了社會大力的資源與人才。對於多數並未加入「科技業」的受薪階級而言，四萬美元更像是一個「平行時空」，物價與房價的飆漲速度遠超薪資增幅，導致勞動力階層在面臨生存擠壓時，對國家的「生命共同體」感受變得極度稀薄，當努力工作已無法換取居住與生育的基本條件，原本穩固的本土認同，會開始向務實的「生存契約」認同傾斜，日前的美麗島民調關於「你能接受兩岸和平統一，台灣成為中國一省或特區嗎？」竟有22％的人能接受！反映出來的恐怕正是上述現象的「認同重構」的現象。

何況出生率屢創新低，人口替代與選民結構的質變，社會的運轉已不可逆轉地轉向依賴移工與新住民，如同古羅馬社會那樣，隨著新移民及其二代逐漸進入投票年齡，台灣的選民結構正在發生本質上的位移，這時台灣認同與民主未必仍會像我們原先想的那樣樂觀，因為這群新選民與其二代，往往擁有更多元的文化背景與更現實的政經考量，對所謂的「本土」認同恐怕不同，加上許多對現狀失望的年輕世代（例如小草）來說，國家的定義不再是血緣與歷史，而是「誰能解決生活難題」。

我認為這場「認同重構」正在開始醞釀，加上社群媒體與「認知戰」，台灣社會正在分裂成數個互不理解的區塊：科技菁英守護著全球供應鏈的繁榮，基層青年在通膨中掙扎，而新住民群體則在尋求生存與認同的平衡點，當不同群體對未來的想像完全斷裂，社會的凝聚力將變得極其脆弱，「績效合法性」將會取代「價值合法性」。

新住民擁有更多元的文化背景，不同的「本土」認同，國家的定義不再是血緣與歷史。（資料照） 所以歷史告訴我們，任何強大的文明如果無法解決內部「分配」與「繁衍」的問題，其認同感終將被現實的焦慮所吞噬，當前我們的社會需要的，不只是追求更高的 GDP 增長，而是要深刻反省，在人口轉型的大浪中，我們如何讓不同背景、不同產業的人，都能在這片土地上找到共同的希望？

如果我們不能重塑一個能保障基層生存尊嚴的社會契約，那麼四萬美元的人均所得，最終可能只會寫在歷史書上，作為一個文明在轉向「契約化、碎片化認同」前的一抹餘輝。

（作者為高中退休教師、博物學方法推廣者）

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