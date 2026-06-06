自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從羅馬帝國的黃昏，看台灣「人均四萬美元」下的認同危機

2026/06/06 12:30

◎ 褚天安

在人類歷史的長河中，晚期羅馬帝國曾留下一個深刻的警示：即便坐擁強大的地緣影響力與豐富資源，當核心公民失去繁衍動力，轉而高度依賴外來勞動力與邊境族群來維持帝國運轉時，社會認同的基石便開始鬆動。當時的羅馬人並非被外敵一夕擊潰，而是在長期的少子化、產業失衡與人口替代過程中，逐漸喪失了對原有體制的忠誠。

今日的台灣，正處於一個類似的結構性轉折點，慶賀人均GDP即將跨越四萬美元門檻時，這份光鮮的數據背後，隱藏著產業極度傾斜（荷蘭病）與認同重構的深層隱憂。

自由開講》從羅馬帝國的黃昏，看台灣「人均四萬美元」下的認同危機台灣人均GDP雖然即將跨越四萬美元門檻，然而分配問題有待解決。（歐新社檔案照）
 台灣當前的經濟成就，主要建立在半導體與高階製造業的全球領先地位上，這種一枝獨秀的模式雖推升了平均所得，卻也像黑洞般吸納了社會大力的資源與人才。對於多數並未加入「科技業」的受薪階級而言，四萬美元更像是一個「平行時空」，物價與房價的飆漲速度遠超薪資增幅，導致勞動力階層在面臨生存擠壓時，對國家的「生命共同體」感受變得極度稀薄，當努力工作已無法換取居住與生育的基本條件，原本穩固的本土認同，會開始向務實的「生存契約」認同傾斜，日前的美麗島民調關於「你能接受兩岸和平統一，台灣成為中國一省或特區嗎？」竟有22％的人能接受！反映出來的恐怕正是上述現象的「認同重構」的現象。

何況出生率屢創新低，人口替代與選民結構的質變，社會的運轉已不可逆轉地轉向依賴移工與新住民，如同古羅馬社會那樣，隨著新移民及其二代逐漸進入投票年齡，台灣的選民結構正在發生本質上的位移，這時台灣認同與民主未必仍會像我們原先想的那樣樂觀，因為這群新選民與其二代，往往擁有更多元的文化背景與更現實的政經考量，對所謂的「本土」認同恐怕不同，加上許多對現狀失望的年輕世代（例如小草）來說，國家的定義不再是血緣與歷史，而是「誰能解決生活難題」。

我認為這場「認同重構」正在開始醞釀，加上社群媒體與「認知戰」，台灣社會正在分裂成數個互不理解的區塊：科技菁英守護著全球供應鏈的繁榮，基層青年在通膨中掙扎，而新住民群體則在尋求生存與認同的平衡點，當不同群體對未來的想像完全斷裂，社會的凝聚力將變得極其脆弱，「績效合法性」將會取代「價值合法性」。

新住民擁有更多元的文化背景，不同的「本土」認同，國家的定義不再是血緣與歷史。（資料照）新住民擁有更多元的文化背景，不同的「本土」認同，國家的定義不再是血緣與歷史。（資料照） 所以歷史告訴我們，任何強大的文明如果無法解決內部「分配」與「繁衍」的問題，其認同感終將被現實的焦慮所吞噬，當前我們的社會需要的，不只是追求更高的 GDP 增長，而是要深刻反省，在人口轉型的大浪中，我們如何讓不同背景、不同產業的人，都能在這片土地上找到共同的希望？

如果我們不能重塑一個能保障基層生存尊嚴的社會契約，那麼四萬美元的人均所得，最終可能只會寫在歷史書上，作為一個文明在轉向「契約化、碎片化認同」前的一抹餘輝。

（作者為高中退休教師、博物學方法推廣者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com



不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書